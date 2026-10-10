Παναθηναϊκός AKTOR: Επιστροφή Χουάντσο, Φαλ ντεμπούτο σε εγχώρια διοργάνωση

ΠΑΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΗΛΙΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

Η διαχείριση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο ρόστερ του Παναθηναϊκού AKTOR, ήταν επιβεβλημένη. Οι «πράσινοι» πριν 48 ώρες έπαιξαν με τη Φενέρμπαχτσε, ενώ την Τρίτη και την Παρασκευή έχουν αγώνες για τη διαβολοβδομάδα της Euroleague σε Βελιγράδι με Παρτίζαν και T-Center με Χάποελ Τελ Αβίβ.

Κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας λοιπόν, ξεκουράζονται οι Γιαμπουσέλε και Λεσόρ, ενώ εκτός είναι ο Γκραντ που δεν βρίσκεται στην 8άδα ξένων. Επίσης, εκτός είναι οι τραυματίες Σλούκας, Ναν.

Αντίθετα, επιστρέφει ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ενώ κάνει ντεμπούτο σε εγχώρια διοργάνωση ο Μουστάφα Φαλ. Στη 12άδα συμπεριλήφθηκε και ο Κουζέλογλου.

Οι 12 του Παναθηναϊκού: Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Μπάντιο, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Κουζέλογλου, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Μαντζούκας, Φαλ.