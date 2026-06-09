· Παναθηναϊκός

Ο λόγος που έκανε media day πριν το Game 4 ο Παναθηναϊκός

Καμία σχέση με... έκτακτη media day αυτό που συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης (9/6) στο Telekom Center Athens.

Ο λόγος που έκανε media day πριν το Game 4 ο Παναθηναϊκός
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Ο Παναθηναϊκός προχώρησε την Τρίτη (9/6) στην πραγματοποίηση media day, πριν από την προπόνηση των «πράσινων» ενόψει του τέταρτου τελικού της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό το βράδυ της Τετάρτης (10/6, 21:00).

Κατά τη διάρκεια αυτής μίλησαν, όπως συνηθίζεται, ο Εργκίν Αταμάν και ένας παίκτης, ο Ματίας Λεσόρ, ενώ έκανε παρέμβαση και ο General Manager of Basketball Operations, Δημήτρης Κοντός για να διευκρινίσει κάποια πράγματα.

Αξίζει να τονιστεί, ωστόσο, πως δεν επρόκειτο για μια έκτακτη media day όπως διευκρίνιζαν καιαπό τον Παναθηναϊκό.

Πραγματοποιήθηκε επειδή ο προπονητής των «πράσινων» δεν μίλησε μετά το Game 3 λόγω της αποβολής του, ενώ δεν προχώρησε σε δηλώσεις ούτε κάποιος παίκτης.

Από σεβασμό στους εκπροσώπους του Τύπου, λοιπόν, από την ΚΑΕ αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αυτή τη media day.

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