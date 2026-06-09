· Παναθηναϊκός

Λεσόρ: «Οι διαιτητές ας αφήσουν τους παίκτες να καθορίσουν το αποτέλεσμα»

Όσα δήλωσε ο σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR, Ματίας Λεσόρ, στην έκτακτη media day των «πράσινων» εν όψει του Game 4 της σειράς των τελικών κόντρα στον Ολυμπιακό (10/6, 21:00).

Λεσόρ: «Οι διαιτητές ας αφήσουν τους παίκτες να καθορίσουν το αποτέλεσμα»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο «T-Center» για το τέταρτο παιχνίδι της σειράς των τελικών της GBL (10/6, 21:00). Το «τριφύλλι» στοχεύει στη νίκη προκειμένου να ισοφαρίσει τη σειρά σε 2-2 και να οδηγηθούν στο πέμπτο και καθοριστικό παιχνίδι στο Σ.Ε.Φ.

Σε δηλώσεις του στην έκτακτη media day που κάλεσαν οι «πράσινοι», ο Ματίας Λεσόρ αναφέρθηκε στη διαιτησία που αντιμετωπίζει η ομάδα του καθ'όλη τη διάρκεια των τελικών, καθώς και στον τρόπο που θα προσεγγίσουν το Game 4.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ματίας Λεσόρ:

«Προσπαθούμε να παλέψουμε με τα όπλα που έχουμε. Να είμαστε επιθετικοί, να παίξουμε με ένταση. Πιστεύω ότι κάνουν το ίδιο και οι άλλοι. Όσοι βλέπουν τα παιχνίδια αντιλαμβάνονται το πόσο διαφορετικά είναι τα κριτήρια. Δεν είχαμε τόσο διαφορετική αντιμετώπιση ποτέ άλλοτε. Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα. Ούτε είμαστε ομάδα που θα μπορούσαμε να έχουμε τόσο μεγάλη διαφορά με τους αντιπάλους. Μας επετράπη να παίξουμε δυναμικά στο Game 2. Προσπαθούμε να παίξουμε με τα δικά μας όπλα. Και στο τέλος της ημέρας ίσως δεν παίρνουμε αυτό που μας αξίζει».

«Πιστεύω θα μας επιτρέψουμε να παίξουμε μπάσκετ και θα σφυρίξουν οι διαιτητές με τον ίδιο τρόπο, όλοι μας απολαμβάνουμε αυτά τα παιχνίδια και θέλουμε να το απολαύσουμε στο απόλυτο. Ας αφήσουν τους παίκτες να επιλέξουν το αποτέλεσμα και να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει ώστε να προσφέρουμε όμορφο θέαμα».

«Έχουν γραμμή ψηλών, έχουμε κι εμείς. Ο Μήτογλου έκανε σπουδαία δουλειά από το «5», Ελπίζουμε πως θα μας βοηθήσουν οι οπαδοί μας, όπως έκαναν και στο δεύτερο ματς. Το γήπεδο αύριο θα είναι όπως δεν το έχουμε ξαναδεί».

https://www.instagram.com/p/DZXlM7gAcFi/
COMMENTS
LATEST NEWS
20:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βρήκε τον αντικαταστάτη του Γκλάσνερ η Κρίσταλ Πάλας: Αυτός αναλαμβάνει

20:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Νέων: Επικράτησε 4-2 στον «τελικό» με το Καζακστάν και πήρε την πρόκριση

19:59 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός: Κρίνεται τελευταία στιγμή η παρουσία των Ντόρσεϊ και Παπανικολάου στο Game 4

19:32 ΣΠΟΡ

Ήττα και αποκλεισμός για τη Σάκκαρη στον πρώτο γύρο του Queen's

19:30 SUPER LEAGUE

Ντεσπόντοφ: «Έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, το οποίο σκοπεύω να τηρήσω»

19:13 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης: Η ημέρα άφιξης του Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη

19:00 GREEK BASKET LEAGUE

ΔΕΑΒ: «Καμπάνα» στον Γιώργο Μπαρτζώκα για τη φραστική επίθεση στον Σάββα Αρώνη

18:44 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός: Χωρίς Σλούκα και Όσμαν πριν το Game 4 - Υποτροπή ο Ρογκαβόπουλος

18:37 GREEK BASKET LEAGUE

Απίθανο! Ο Αταμάν κλήθηκε σε απολογία γιατί... ζεσταινόταν

18:24 GREEK BASKET LEAGUE

Ο λόγος που έκανε media day πριν το Game 4 ο Παναθηναϊκός

18:05 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός: Παρελθόν από τη θέση του team manager ο Μαρκόφσκι

17:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Streaming η αναμέτρηση της Ελλάδας Κ19 με το Καζακστάν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας