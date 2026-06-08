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Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Πρόβλημα στο πέλμα για τον Ρογκαβόπουλο - Η πρώτη εκτίμηση

Άσχημα τα πρώτα νέα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Νίκου Ρογκαβόπουλου.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Πρόβλημα στο πέλμα για τον Ρογκαβόπουλο - Η πρώτη εκτίμηση
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Αρκετά άσχημα είναι τα πρώτα νέα αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος αποχώρησε υποβοσταζόμενος λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση χτύπησε στο αριστερό πέλμα, δηλαδή στο ίδιο σημείο που είχε τραυματιστεί και νωρίτερα στη σεζόν και είχε μείνει περίπου έναν μήνα εκτός εξαιτίας πελματιαίας απονευρωσίτιδας.

Αυτό σημαίνει ότι ο 24χρονος δεν θα αγωνιστεί άλλο κατά τη διάρκεια των τελικών και κατά πάσα πιθανότητα αύριο (9/6) το πρωί θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

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