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Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Ανησυχία με Ρογκαβόπουλο (pics&vid)

Μεγάλη ανησυχία με Ρογκαβόπουλο στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Ανησυχία με Ρογκαβόπουλο (pics&vid)
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Μεγάλη ανησυχία με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο λίγο πριν από τη ληξη του πρώτου ημιχρόνου του Game 3 των τελικών της GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο παίκτης του «τριφυλλιού» στην προσπάθειά του να προλάβει τον Γουόρντ που έβγαινε μόνος του στο καλάθι των «πράσινων» έπεσε στο έδαφος και έπιασε το πόδι του.

Ο 24χρονος φόργουροντ έδειξε να σφαδάζει από τους πόνους ξεσώντας σε κλάματα και μεταφέρθηκε αμέσως στα αποδυτήρια για να εξεταστεί από τον γιατρό της ομάδας.

Προφανώς και όλοι στον Παναθηναϊκό «πάγωσαν» και περιμένουν τα νεότερα για τον τραυματισμό του Ρογκαβόπουλου.

Κατά τη διάρκεια της αποχώρησής του για το αποδυτήρια χειροκροτήθηκε «θερμά» από τους περισσότερους οπαδούς των Πειραιωτών, ενώ υπήρξε και μικρή μερίδα που ξέσπασε σε υβριστικά συνθήματα.

rogkavopoulos
rogkavopoulos
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