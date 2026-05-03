· Άρης

Άρης: «Έφυγε» ο Στέργιος Μπουσβάρος

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 88 ετών άφησε ο πρώην μπασκετμπολίστας του Άρη, Στέργιος Μπουσβάρος, με τους «κίτρινους» μέσω ανακοίνωσης να εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια.

Άρης: «Έφυγε» ο Στέργιος Μπουσβάρος
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Θλίψη στην οικογένεια του Άρη προκαλεί η είδηση του θανάτου του άλλοτε μπασκετμπολίστα της ομάδας Στέργιου Μπουσβάρου σε ηλικία 88 ετών, με την ΚΑΕ μέσω ανακοίνωσης να εκφράζει τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπών.

Η ανακοίνωση του Άρη:

«Η οικογένεια του ΑΡΗ είναι από σήμερα (03/05) πιο φτωχή, αφού ο Στέργιος Μπουσβάρος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Ο εκλιπών ήταν μία από τις μεγαλύτερες μορφές στην ιστορία του μπασκετικού ΑΡΗ. Έκανε το ντεμπούτο του στην ομάδα το 1954 και συνέβαλε τα μέγιστα στη δημιουργία της πρώτης, μεταπολεμικά, μεγάλης ομάδας του ΑΡΗ, η οποία δημιούργησε το έδαφος για τη μετέπειτα ανέλιξή της στην κορυφή. Αγωνίστηκε με τα κιτρινόμαυρα από το 1954 έως το 1969 και τη σεζόν 1971-72.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει…».

COMMENTS
LATEST NEWS
16:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φαριόλι: «Η Πόρτο είναι ξανά κορυφαία ομάδα»

16:01 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE ΠΑΟΚ - Περιστέρι

15:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA: Το καλεντάρι των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων για τη σεζόν 2026-27

15:45 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης: «Έφυγε» ο Στέργιος Μπουσβάρος

15:38 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ vs Περιστέρι: Εντυπωσιακές φάσεις των δύο ομάδων από την κανονική περίοδο

15:34 EUROLEAGUE

Βαλένθια: Ηττήθηκε από τη Μανρέσα λίγο πριν το Game 3 με τον Παναθηναϊκό AKTOR

15:29 EUROLEAGUE

Ο Χέιζ - Ντέιβις ήταν ο «μηχανοδηγός» για το 2-0

15:08 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαλβέρδε: Έφτασε τα 500 παιχνίδια στον πάγκο της Μπιλμπάο

14:48 SUPER LEAGUE

Γερεμέγεφ: «Υπάρχει απογοήτευση σε όλους, αλλά έχω δει την ομάδα να έχει μάτια δολοφονικά»

14:32 EUROLEAGUE

Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ενδιαφέρεται για τον Οκέκε της Ρεάλ Μαδρίτης»

14:11 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπρούνο: «Είχα πολλές ευκαιρίες να φύγω, αλλά η επιτυχία με τη Γιουνάιτεντ είναι κάτι το μοναδικό»

13:46 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Χωρίς τον Πάτρικ Μπέβερλι για το παιχνίδι κόντρα στο Περιστέρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας