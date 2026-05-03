· ΠΑΟΚ · Περιστέρι

Greek Basketball League: Πρώτη «μάχη» στα playoffs με ΠΑΟΚ-Περιστέρι για τα ημιτελικά

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επιστρέφει στο πρωτάθλημα μετά το FIBA Europe Cup. Στις δύο νίκες κρίνεται η πρόκριση.

Greek Basketball League: Πρώτη «μάχη» στα playoffs με ΠΑΟΚ-Περιστέρι για τα ημιτελικά
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί το Περιστέρι (16:00) στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα playoffs της GBL, με τη σειρά να κρίνεται στις δύο νίκες.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης στρέφει εκ νέου την προσοχή της στις εγχώριες υποχρεώσεις, αφήνοντας πίσω τον χαμένο τελικό του FIBA Europe Cup απέναντι στην Μπιλμπάο, με στόχο να αντιδράσει μέσα από το πρωτάθλημα.

Το σύνολο του Παντελή Μπούτσκου υποδέχεται στο «Παλατάκι» το Περιστέρι (16:00, ΕΡΤ 2), χωρίς ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα. Μοναδική απουσία για τους γηπεδούχους είναι αυτή του Νίκου Χουγκάζ, ο οποίος έχει τεθεί εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν.

Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Τσαρούχα, Κατραχούρας και Σκανδαλάκης, ενώ ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει εκείνον που θα προκύψει από τη σειρά Παναθηναϊκός AKTOR - Μύκονος.

COMMENTS
LATEST NEWS
11:19 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: «Η νύχτα που προστέθηκε το πέμπτο αστέρι στη φανέλα μας»

11:18 BET ON

Από Αγγλία και Γερμανία προσγειωνόμαστε στην Τούμπα

11:01 STORIES

Παναθηναϊκός: Όταν έραψε το πέμπτο αστέρι στο Βερολίνο!

10:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πορτογαλία: Η Πόρτο το σήκωσε μετά τη γκέλα της Μπενφίκα που έδωσε το βραβείο του MVP στον διαιτητή

10:34 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πόρτο - Αλβέρκα 1-0: Τα highlights του αγώνα

10:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φαμαλικάο - Μπενφίκα 2-2: Τα highlights του αγώνα

10:13 ΜΠΑΣΚΕΤ

Elite League: Παπάγου - Βίκος Ιωαννίνων για την άνοδο στην GBL

09:58 AUTO MOTO

Formula 1: Αλλαγή ώρας στο GP Μαϊάμι λόγω καταιγίδων - Πότε θα γίνει η εκκίνηση

09:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βουλγαρία: «Έσπασε» η κυριαρχία της Λουντογκόρετς μετά από 14 σερί τίτλους - Το σήκωσε η Λέφσκι

09:48 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τέλος από το Γκόλντεν Στέιτ η Φασούλα, στη γωνία ο Αθηναϊκός

09:40 GREEK BASKET LEAGUE

Greek Basketball League: Πρώτη «μάχη» στα playoffs με ΠΑΟΚ-Περιστέρι για τα ημιτελικά

09:37 NBA

«Βασικοί υποψήφιοι για την απόκτηση του Γιάννη οι Μπλέιζερς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας