Greek Basketball League: Πρώτη «μάχη» στα playoffs με ΠΑΟΚ-Περιστέρι για τα ημιτελικά

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί το Περιστέρι (16:00) στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα playoffs της GBL, με τη σειρά να κρίνεται στις δύο νίκες.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης στρέφει εκ νέου την προσοχή της στις εγχώριες υποχρεώσεις, αφήνοντας πίσω τον χαμένο τελικό του FIBA Europe Cup απέναντι στην Μπιλμπάο, με στόχο να αντιδράσει μέσα από το πρωτάθλημα.

Το σύνολο του Παντελή Μπούτσκου υποδέχεται στο «Παλατάκι» το Περιστέρι (16:00, ΕΡΤ 2), χωρίς ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα. Μοναδική απουσία για τους γηπεδούχους είναι αυτή του Νίκου Χουγκάζ, ο οποίος έχει τεθεί εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν.

Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Τσαρούχα, Κατραχούρας και Σκανδαλάκης, ενώ ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει εκείνον που θα προκύψει από τη σειρά Παναθηναϊκός AKTOR - Μύκονος.