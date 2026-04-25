Ρογκαβόπουλος: «Η Βαλένθια το έχει σίγουρο πως θα περάσει, πάμε να το δούμε»
Onsports Team 25 Απριλίου 2026, 18:53
BASKET LEAGUE / Παναθηναϊκός

Ο Έλληνας άσος του Παναθηναϊκού AKTOR «απάντησε» στη σιγουριά του Μοντέρο και συνολικά της ισπανικής ομάδας, ενόψει των playoffs της Euroleague.

Η επιστροφή του Λεσόρ έχει συμβάλει καθοριστικά στην αλλαγή εικόνας του Παναθηναϊκού AKTOR. Αυτό είπε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μετά το ματς με τη Μύκονο, ενώ σχολίασε και τη δήλωση του Μοντέρο πως η Βαλένθια αν χρειαστεί μπορεί να πάρει και 6 και 7 νίκες απ’ το «τριφύλλι». «Πάμε να το δούμε αυτό», είπε ο διεθνής άσος των «πράσινων».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην ΕΡΤ:

Για το φινάλε της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος και όσα ακολουθούν: «Κάναμε πολλές ήττες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την εικόνα μας συνολικά. Αυτή είναι η κατάσταση. Μπήκαμε στα playoffs από την 7η θέση, στην Ευρωλίγκα, δεν έχουμε δυστυχώς το πλεονέκτημα. Πιστεύω ότι θα είχαμε μεγάλο αβαντάζ, παρ’ όλα αυτά πιστεύω ότι δεν παίζει μεγάλο ρόλο η έδρα. Το έχουμε δει πολλές στην Ευρωλίγκα, έτσι όπως είναι οι ομάδες. Πιστεύω πως έχουμε το ρόστερ, την ποιότητα, το σταφ, τους προπονητές, τα πάντα για να καταφέρουμε την πρόκριση στο Final Four».

Για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το «τριφύλλι»: «Υπάρχει πίστη ότι μπορούμε να πάρουμε την πρόκριση, παιχνίδι με παιχνίδι. Ξεκινάμε την Τρίτη με ένα δυνατό παιχνίδι, το πρώτο της σειράς. Βλέπω ότι η αντίπαλη ομάδα το έχει σίγουρο πως θα περάσει, οπότε πάμε να δούμε. Πάμε να το δούμε αυτό. Εννοείται ότι υπάρχει κίνητρο θα υπήρχε κίνητρο. Ακόμα περισσότερο, γιατί νομίζω ότι θίγεται και ο εγωισμός κάποιων παικτών που έχουν τεράστια αξία».

Για το τι άλλαξε στα δύο τελευταία ματς της Ευρωλίγκας, με Εφές και Μονακό: «Από την επιστροφή του Ματίας έχει αλλάξει η εικόνα μας. Έχει βελτιωθεί η εικόνα μας. Νομίζω ότι η παρουσία του είναι τεράστια και στα αποδυτήρια και στο παιχνίδι. Έχουμε ένα άλλο σημείο έμφασης. Αλλά και η είσοδος του Νάιτζελ έχει κάνει το ίδιο. Όλο αυτό έχει κλείσει το παζλ πάρα πολύ ωραία και έχει ταιριάξει η ομάδα. Βρισκόμαστε όλο και καλύτερα όσο περνάει ο καιρός και ελπίζω να το αποδείξουμε και στην πράξη».

Για τον ίδιο: «Προσπαθώ. Είναι μεγάλη χρονιά. Θα έχει τα πάνω και τα κάτω. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Επιμονή, υπομονή και προσπάθεια».



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE CHAT ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 1-0: Άνοιξε το σκορ ο Μιχαηλίδης για τον «Δικέφαλο»
9 λεπτά πριν LIVE CHAT ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 1-0: Άνοιξε το σκορ ο Μιχαηλίδης για τον «Δικέφαλο»
BASKET LEAGUE
Greek Basketball League: Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος, παραμένει στην κατηγορία το Μαρούσι
20 λεπτά πριν Greek Basketball League: Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος, παραμένει στην κατηγορία το Μαρούσι
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ισπανία: Δεν προκύπτει ποινική ευθύνη για το δυστύχημα του Ζότα
21 λεπτά πριν Ισπανία: Δεν προκύπτει ποινική ευθύνη για το δυστύχημα του Ζότα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Συγκίνηση στο Βόλο - Οπαδοί του ΟΦΗ τιμούν τη μνήμη των 7 φίλων του ΠΑΟΚ
32 λεπτά πριν Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Συγκίνηση στο Βόλο - Οπαδοί του ΟΦΗ τιμούν τη μνήμη των 7 φίλων του ΠΑΟΚ
Όλες οι ειδήσεις
