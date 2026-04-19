Μπαρτζώκας: Οι ατάκες του για το ενδεχόμενο ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στην Euroleague

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τοποθετήθηκε για τη νίκη του Ολυμπιακού αλλά και για τα σενάρια που μπορούν να φέρουν «αιώνιο» ντέρμπι στα play offs της Euroleague.

Ο Έλληνας τεχνικός κλήθηκε να απαντήσει στην κάμερα της ΕΡΤ και για το ενδεχόμενο διασταύρωσης με τον Παναθηναϊκό AKTOR είτε στα play offs είτε ακόμη και στον τελικό, με τον ίδιο να κρατά χαμηλούς τόνους και να αποφεύγει να σταθεί σε υποθετικά σενάρια. Η προσέγγισή του επικεντρώθηκε στη σημασία της συγκέντρωσης και της συνέπειας, υπογραμμίζοντας πως προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό είναι η δική του αγωνιστική πορεία και όχι το ποιος αντίπαλος θα βρεθεί στον δρόμο του.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι παίκτες του και στην ανάγκη να συνεχιστεί η ίδια προσήλωση ενόψει των απαιτητικών αγώνων που ακολουθούν, αφήνοντας στην άκρη τις όποιες προβλέψεις για πιθανές «μονομαχίες» με τον αιώνιο αντίπαλο.

«Εδώ στην Ελλάδα νομίζουμε ότι τα πάντα περιστρέφονται γύρω μας, στον μικρόκοσμό μας. Τα πάντα είναι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός. Εδώ μιλάμε για 20 ομάδες που έπαιξαν στην Ευρωλίγκα, πάλεψαν μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές κι όλες οι ομάδες, και ο Παναθηναϊκός φυσικά, αλλά και όλες οι ομάδες αξίζουν να είναι εδώ», ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Όποιος και να είναι ο αντίπαλος για εμάς θα προσπαθήσουμε, θα είμαστε όσο πιο δυνατοί γίνεται, όσο πιο επαγγελματίες να παλέψουμε για την ομάδα μας. Δεν έχει σημασία ποιον θέλουμε, ποιον προτιμάμε ή πιο δεν προτιμάμε. Αν ήταν να προτιμήσουμε κάποιον θα κοιτάγαμε να χάσουμε κάνα ματς, ξέρετε. Επειδή λοιπόν δεν το έχουμε κάνει ποτέ και δεν θα το κάνουμε, όποιος και να έρθει θα τον σεβαστούμε και θα παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε».