Greek Basketball League: Αυλαία με Ολυμπιακός - Άρης και Πανιώνιος - ΑΕΚ

Σε ΣΕΦ και Γλυφάδα ολοκληρώνεται η 25η αγωνιστική, μια και ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άρη και ο Πανιώνιος θα παίξει με την ΑΕΚ.

Η αυλαία της 25ης αγωνιστικής της Greek Basketball League πέφτει με δύο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις σε Φάληρο και Γλυφάδα, σε μια στροφή που έρχεται λίγο πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας.

Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Άρη Betsson, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση και το πλεονέκτημα έδρας εδώ και καιρό. Η ομάδα του Πειραιά θέλει να διατηρήσει το αήττητο σερί της και να συνεχίσει με την ίδια σταθερότητα, την ώρα που ο Άρης καλείται να αντιδράσει μετά την πρόσφατη ήττα του στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης από τον ΠΑΟΚ και να εξαντλήσει τις πιθανότητές του απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Λίγες ώρες αργότερα, στη Γλυφάδα, ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει την ΑΕΚ σε ένα παιχνίδι με χαρακτήρα «τελικού», κυρίως για τους γηπεδούχους που δίνουν μάχη για την παραμονή τους στην κατηγορία. Οι «κυανέρυθροι» γνωρίζουν πως το αποτέλεσμα είναι καθοριστικό για τη συνέχεια, ενώ από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ αναζητά αντίδραση μετά από δύο διαδοχικές ήττες, θέλοντας να επιστρέψει στις νίκες και να κλείσει με θετικό τρόπο την κανονική περίοδο.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής:

Μαρούσι - Κολοσσός Ρόδου 108-93

Μύκονος Betsson - Περιστέρι Betsson 92-88

Καρδίτσα - Προμηθέας Πάτρας 95-79

Ηρακλής - ΠΑΟΚ 72-76

Κυριακή 19 Απριλίου

13:00 Ολυμπιακός - Άρης Betsson (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

16:00 Πανιώνιος – ΑΕΚ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Η βαθμολογία:

1) Ολυμπιακός 22-0 44β.

2) Παναθηναϊκός AKTOR 18-5 41β.

3) ΠΑΟΚ 16-7 39β.

4) ΑΕΚ 15-7 37β.

5) Περιστέρι Betsson 13-10 36β.

6) Άρης Betsson 13-8 34β.

7) Μύκονος Betsson 9-14 32β.

8) Ηρακλής 8-15 31β.

9) Προμηθέας Πάτρας 7-16 30β.

10) Καρδίτσα 7-16 30β.

11) Κολοσσός Ρόδου 7-16 30β.

12) Μαρούσι 6-17 29β.

13) Πανιώνιος 6-16 28β.

Η επόμενη αγωνιστική (26η):

Σάββατο 25 Απριλίου

18:15 ΠΑΟΚ - Μαρούσι

18:15 Προμηθέας Πάτρας - Ηρακλής

18:15 Άρης Betsson - Πανιώνιος

18:15 Κολοσσός Ρόδου - Καρδίτσα

18:15 ΑΕΚ - Ολυμπιακός

Κυριακή 26 Απριλίου

16:00 Παναθηναϊκός AKTOR - Μύκονος Betsson