Stoiximan GBL: Ξεπέρασε τον Αλβέρτη ο Μήτογλου

Ο Ντίνος Μήτογλου μπήκε στην πεντάδα των επιθετικών ριμπάουντερ του Παναθηναϊκού AKTOR, καθώς άφησε πίσω του τον Φραγκίσκο Αλβέρτη.

Ο Παναθηναϊκός των πολλών προβλημάτων δεν κατάφερε να πάρει την νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό αλλά ο Ντίνος Μήτογλου κατάφερε να ξεπεράσει τον Φραγκίσκο Αλβέρτη.

Ο Έλληνας παίκτης τελείωσε τον αγώνα με 11 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ.

Από τα 8 ριμπάουντ τα 5 ήταν επιθετικά και έτσι ο Μήτογλου «έγραψε» την δική του ιστορία με το «τριφύλλι». Πιο συγκεκριμένα, πλέον βρίσκεται στην πεντάδα των κορυφαίων επιθετικών ριμπάουντερ του Παναθηναϊκού στα χρόνια του επαγγελματικού πρωταθλήματος (από τη σεζόν 1992-93) με 349 επιθετικά ριμπάουντ.

Μάλιστα, άφησε πίσω του και στην έκτη θέση τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, ο οποίος είχε μαζέψει 344 ριμπάουντ.