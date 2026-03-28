Greek Basketball League: «Διπλό» του Περιστερίου στην έδρα της ΑΕΚ – Η βαθμολογία
Η ομάδα των δυτικών προαστίων «άλωσε» την έδρα της Ένωσης επικρατώντας 74-64 – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.
Ο Τζέικ Βαν-Τούρμπεργκεν έκανε εκπληκτική εμφάνιση με 19 πόντους και 9 ριμπάουντ. Οδηγώντας το Περιστέρι σε μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της ΑΕΚ με 74-64. Για την 23η αγωνιστική στη SUNEL Arena, οι φιλοξενούμενοι έκριναν το ματς ουσιαστικά στην τρίτη περίοδο.
Σε εκείνο το διάστημα το σκορ ήταν 10-26. Έτσι το Περιστέρι έφτασε τις 12 νίκες στο πρωτάθλημα, ενώ η ΑΕΚ ηττήθηκε μόλις για τρίτη φορά στην έδρα της αυτή τη σεζόν.
Double-double σημείωσε ο Μπράουν για την ΑΕΚ, με 14 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ ο Νάναλι είχε 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 14-16, 28-35, 38-61, 64-74
ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 9, Φλιώνης 2, Φίζελ 3, Μπάρτλεϊ 10 (1), Χαραλαμπόπουλος 2, Μπράουν 14, Κατσίβελης, Λεκαβίτσιους 8 (2), Νάναλι 16 (2)
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 10, Κάρντενας 9 (1), Βαν Τούμπεργκεν 19 (3), Κακλαμανάκης 6, Γιάνκοβιτς 4, Πέιν 6, Μουράτος, Θωμάκος, Χάρις 16 (3), Παπαδάκης 2, Κάριους 2
GREEK BASKETBALL LEAGUE - 23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κολοσσός Ρόδου-Άρης 92-96
ΠΑΟΚ-Προμηθέας Πατρών 100-70
ΑΕΚ-Περιστέρι 64-74
Καρδίτσα-Πανιώνιος (29/3, 13:00)
Ηρακλής-Μαρούσι (29/3, 15:30)
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (30/3, 19:00)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ολυμπιακός 40 -20αγ.
Παναθηναϊκός 38
ΑΕΚ 36
ΠΑΟΚ 33 -20αγ.
Περιστέρι 33
Άρης 31 -19αγ.
Μύκονος 29
Ηρακλής 28 -20αγ.
Προμηθέας Π. 28
Κολοσσός Ρ. 28
Πανιώνιος 25 -20αγ.
Καρδίτσα 25 -20αγ.
Mαρούσι 25