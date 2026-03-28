Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Greek Basketball League: «Διπλό» του Περιστερίου στην έδρα της ΑΕΚ – Η βαθμολογία
Onsports Team 28 Μαρτίου 2026, 21:00
Greek Basketball League: «Διπλό» του Περιστερίου στην έδρα της ΑΕΚ – Η βαθμολογία

Η ομάδα των δυτικών προαστίων «άλωσε» την έδρα της Ένωσης επικρατώντας 74-64 – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.

Ο Τζέικ Βαν-Τούρμπεργκεν έκανε εκπληκτική εμφάνιση με 19 πόντους και 9 ριμπάουντ. Οδηγώντας το Περιστέρι σε μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της ΑΕΚ με 74-64. Για την 23η αγωνιστική στη SUNEL Arena, οι φιλοξενούμενοι έκριναν το ματς ουσιαστικά στην τρίτη περίοδο.

Σε εκείνο το διάστημα το σκορ ήταν 10-26. Έτσι το Περιστέρι έφτασε τις 12 νίκες στο πρωτάθλημα, ενώ η ΑΕΚ ηττήθηκε μόλις για τρίτη φορά στην έδρα της αυτή τη σεζόν.

Double-double σημείωσε ο Μπράουν για την ΑΕΚ, με 14 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ ο Νάναλι είχε 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 14-16, 28-35, 38-61, 64-74

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 9, Φλιώνης 2, Φίζελ 3, Μπάρτλεϊ 10 (1), Χαραλαμπόπουλος 2, Μπράουν 14, Κατσίβελης, Λεκαβίτσιους 8 (2), Νάναλι 16 (2)

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 10, Κάρντενας 9 (1), Βαν Τούμπεργκεν 19 (3), Κακλαμανάκης 6, Γιάνκοβιτς 4, Πέιν 6, Μουράτος, Θωμάκος, Χάρις 16 (3), Παπαδάκης 2, Κάριους 2

GREEK BASKETBALL LEAGUE - 23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Κολοσσός Ρόδου-Άρης           92-96

ΠΑΟΚ-Προμηθέας Πατρών         100-70

ΑΕΚ-Περιστέρι                 64-74

Καρδίτσα-Πανιώνιος         (29/3, 13:00)  

Ηρακλής-Μαρούσι           (29/3, 15:30)  

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός   (30/3, 19:00)  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

   Ολυμπιακός     40 -20αγ.

   Παναθηναϊκός   38

   ΑΕΚ             36

   ΠΑΟΚ           33 -20αγ.

   Περιστέρι       33

   Άρης           31 -19αγ.

   Μύκονος         29

   Ηρακλής         28 -20αγ.

   Προμηθέας Π.   28

   Κολοσσός Ρ.     28

   Πανιώνιος       25 -20αγ.

   Καρδίτσα       25 -20αγ.

   Mαρούσι         25



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Πόλο: «Αγκαλιά» με την πρωτιά ο Ολυμπιακός
4 λεπτά πριν Πόλο: «Αγκαλιά» με την πρωτιά ο Ολυμπιακός
ΣΠΟΡ
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 2-3: Τον… υπέταξε ξανά μέσα στο «σπίτι» του
12 λεπτά πριν Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 2-3: Τον… υπέταξε ξανά μέσα στο «σπίτι» του
ΜΠΑΣΚΕΤ
Το «αντίο» του Νίκου Γκάλη στη Μαρινέλλα – «Μια αληθινή κυρία»
20 λεπτά πριν Το «αντίο» του Νίκου Γκάλη στη Μαρινέλλα – «Μια αληθινή κυρία»
ΣΠΟΡ
Volley League Γυναικών: Δυσκολεύτηκε αλλά πέρασε στα ημιτελικά ο Παναθηναϊκός
39 λεπτά πριν Volley League Γυναικών: Δυσκολεύτηκε αλλά πέρασε στα ημιτελικά ο Παναθηναϊκός
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved