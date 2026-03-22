Φαρίντ: «Είμαι έτοιμος, γεννήθηκα έτοιμος»

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού μίλησε μετά το τέλος του αγώνα με τον Πανιώνιο και ξεκαθάρισε πως είναι απόλυτα έτοιμος για την πιο σημαντική στιγμή της σεζόν.

Το τελευταίο διάστημα είναι ξεκάθαρο πως ο Κένεθ Φαρίντ έχει πάρει.. προβάδισμα στην ιεραρχεία των σέντερ του Παναθηναϊκού, πίσω από τον Ματίας Λεσόρ και ο Αμερικανός παίκτης μοιάζει πιο έτοιμος από ποτέ. Κάτι που φάνηκε και στην νίκη επί του Πανιωνίου στη Γλυφάδα, με τον Φαρίντ να πραγματοποιεί μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση και να δηλώνει έτοιμος και σίγουρος για τη συνέχεια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το πόσο δύσκολο είναι να συγκεντρωθούν με την πληθώρα παιχνιδιών σε όλες τις διοργανώσεις:

“Είναι απίστευτα δύσκολο αλλά είμαστε επαγγελματίες, το λέω συνέχεια, είμαι συνηθισμένος να παίζω συνεχόμενους αγώνες από το ΝΒΑ. Όπου υπάρχει ανταγωνισμός είναι πάντα ωραία. Για μένα, το σημερινό με βοήθησε να συγκεντρωθώ γιατί έχω ένα μικρό τραυματισμό και με βοήθησε να δω πως μπορώ να παίξω με αυτό, επομένως σήμερα ήταν καλά”.

Για τη δυσκολία στο τέταρτο δεκάλεπτο:

“Είναι καλή ομάδα. Ποτέ δεν τα παράτησαν και δεν σταμάτησαν να παλεύουν. Εμείς ήμασταν πιο χαλαροί γιατί πιστεύαμε πως θα τα παρατήσουν αλλά δεν το έκαναν. Συνέχισαν να παλεύουν, συνέχισαν να βρίσκουν τρόπους να σκοράρουν, πήραν κάποια καλά σουτ και απέκτησαν αυτοπεποίθηση αλλά παρόλα αυτά καταφέραμε και πήραμε τη νίκη”.

Για τη διπλή εβδομάδα στη EuroLeague:

“Μας αρέσει η πίεση. Επομένως θα υπάρχει αρκετή από αυτή, πολλοί από εμάς παίζουν επαγγελματικά μεγάλο χρονικό διάστημα αλλά δεν είναι η “κακή” πίεση. Η πίεση σε ωθεί να πετύχεις, αγαπώ την πίεση, σε κάνει να εξελίσσεσαι, γιατί αν δεν εξελιχθείς, θα υποκύψεις στην πίεση. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε εξελιχθεί λόγω της πίεσης και τώρα πρέπει απλά να κάνουμε τη δουλειά μας”.

Για το πως νιώθει:

“Νιώθω πολύ καλά εκπληκτικά. Αρχίζω και βρίσκω τον εαυτό μου όλο και πιο πολύ, όπως είπα κάποιοι μικροτραυματισμοί αλλά έχουμε εκπληκτικό ιατρικό τιμ που θα με βοηθήσει και θα με κάνει να είμαι έτοιμος για αυτές τις αναμετρήσεις. Είμαι πάντα έτοιμος, γεννήθηκα έτοιμος, είμαι ο Manimal, είμαι πάντα σε αυτή τη διάθεση. Η τρέλα του Μαρτίου”.