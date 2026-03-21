GBL: Αναμετρήσεις με ενδιαφέρον, ξεχωρίζει το Περιστέρι – ΠΑΟΚ | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
Onsports team 21 Μαρτίου 2026, 11:50
GBL: Αναμετρήσεις με ενδιαφέρον, ξεχωρίζει το Περιστέρι – ΠΑΟΚ | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Με τέσσερις αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της 22ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League, με την καθεμία να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον | Ξεχωρίζει το Περιστέρι – ΠΑΟΚ, με τις δύο ομάδες να κοντράρονται για τρίτη φορά σε διάστημα 10 ημέρων.

Οι δύο ομάδες συναντιούνται για τρίτη φορά σε δέκα ημέρες, μετά τα παιχνίδια τους στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup, όπου ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήρε την πρόκριση.

Το Περιστέρι μετράει τέσσερις συνεχόμενες νίκες, ενώ ο ΠΑΟΚ παραμένει σε ισχυρή θέση για την τετράδα των playoffs. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 18:15 και θα μεταδοθεί από το ERTSPORTS 3.

Η αυλαία ανοίγει (χρονικά) στην Πάτρα με το Προμηθέας – Κολοσσός Ρόδου (16:00), ενώ μισή ώρα αργότερα ο Άρης υποδέχεται (16:30) την Καρδίτσα. Στις 18:15 η Μύκονος φιλοξενείται από το Μαρούσι.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (21/03)

  • 16:00 Προμηθέας – Κολοσσός Ρόδου (ERTSPORTS 1)
  • 16:30 Άρης – Καρδίτσα (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
  • 18:15 Μαρούσι – Μύκονος (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
  • 18:15 Περιστέρι – ΠΑΟΚ (ERTSPORTS 3)

Η βαθμολογία

  1. Ολυμπιακός 20-0
  2. Παναθηναϊκός 16-4
  3. ΑΕΚ 14-5
  4. Περιστέρι 10-9
  5. ΠΑΟΚ 11-6
  6. Άρης 10-7
  7. Ηρακλής 8-11
  8. Προμηθέας Π. 7-12
  9. Μύκονος 7-12
  10. Κολοσσός Ρ. 6-13
  11. Μαρούσι 4-16
  12. Πανιώνιος 5-14
  13. Καρδίτσα 5-14


