Τσολάκος, Ζακεστίδης και Κωνσταντινίδου στο Πανιώνιος-Παναθηναϊκός

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 22 ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει απόψε τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων και από αύριο άπαντες στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην 22η στροφή του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Πανιώνιο στο κλειστό της Γλυφάδας, ο Ολυμπιακός έχει ρεπό και η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές.

Αναλυτικά, οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL είναι οι εξής:



Σάββατο 21/3

Δ. Τόφαλος 16.00 Προμηθέας Π. Βίκος Cola-Κολοσσός Ρ. H Hotels Collection Τηγάνης-Μαγκλογιάννης-Ζιώγας (Πίγκας)

Αλεξάνδρειο 16.30 Άρης Betsson-Καρδίτσα Ιαπωνική Πουρανίδης-Χριστινάκης-Μπακάλης (Παραλυκίδης)

Αγ. Θωμά 18.15 Μαρούσι Chery-Μύκονος Betsson Καρπάνος-Κατραχούρας-Λεβεντάκος (Μωϋσιάδης)

Α. Παπανδρέου 18.15 Περιστέρι Betsson-ΠΑΟΚ Τσαρούχα-Πιτσίλκας-Τσάνταλη (Κουλούρης)



Κυριακή 22/3

Sunel Arena 13.00 ΑΕΚ-Ηρακλής Συμεωνίδης-Αγραφιώτης-Λόρτος (Φλώρος)

Μ. Λιούγκας 16.00 Πανιώνιος Cosmorama Travel-Παναθηναϊκός AKTOR Τσολάκος-Ζακεστίδης-Κωνσταντινίδου (Γερός)