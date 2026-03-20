Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τσολάκος, Ζακεστίδης και Κωνσταντινίδου στο Πανιώνιος-Παναθηναϊκός
Οnsports Τeam 20 Μαρτίου 2026, 11:20
BASKET LEAGUE

Τσολάκος, Ζακεστίδης και Κωνσταντινίδου στο Πανιώνιος-Παναθηναϊκός

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 22ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει απόψε τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων και από αύριο άπαντες στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην 22η στροφή του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Πανιώνιο στο κλειστό της Γλυφάδας, ο Ολυμπιακός έχει ρεπό και η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές.

Αναλυτικά, οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL είναι οι εξής:

Σάββατο 21/3
Δ. Τόφαλος 16.00 Προμηθέας Π. Βίκος Cola-Κολοσσός Ρ. H Hotels Collection Τηγάνης-Μαγκλογιάννης-Ζιώγας (Πίγκας)
Αλεξάνδρειο 16.30 Άρης Betsson-Καρδίτσα Ιαπωνική Πουρανίδης-Χριστινάκης-Μπακάλης (Παραλυκίδης)
Αγ. Θωμά 18.15 Μαρούσι Chery-Μύκονος Betsson Καρπάνος-Κατραχούρας-Λεβεντάκος (Μωϋσιάδης)
Α. Παπανδρέου 18.15 Περιστέρι Betsson-ΠΑΟΚ Τσαρούχα-Πιτσίλκας-Τσάνταλη (Κουλούρης)

Κυριακή 22/3
Sunel Arena 13.00 ΑΕΚ-Ηρακλής Συμεωνίδης-Αγραφιώτης-Λόρτος (Φλώρος)
Μ. Λιούγκας 16.00 Πανιώνιος Cosmorama Travel-Παναθηναϊκός AKTOR Τσολάκος-Ζακεστίδης-Κωνσταντινίδου (Γερός)



Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
Φορνάλς: «Ήμασταν τυχεροί που η πρώτη ευκαιρία του Παναθηναϊκού δεν έγινε γκολ»
9 λεπτά πριν Φορνάλς: «Ήμασταν τυχεροί που η πρώτη ευκαιρία του Παναθηναϊκού δεν έγινε γκολ»
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
5 καθημερινές καταστάσεις πιο «οφσάιντ» και από το 2ο γκολ της Μπέτις
36 λεπτά πριν 5 καθημερινές καταστάσεις πιο «οφσάιντ» και από το 2ο γκολ της Μπέτις
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: «Στηρίξτε όπως μόνο εσείς ξέρετε με τον Ερυθρό Αστέρα»
41 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: «Στηρίξτε όπως μόνο εσείς ξέρετε με τον Ερυθρό Αστέρα»
SUPER LEAGUE
ΠΑΕ Άρης: «Κανένας υπάλληλος ή στέλεχος δεν εμπλέκεται με τον θάνατο του Κλεομένη»
1 ώρα πριν ΠΑΕ Άρης: «Κανένας υπάλληλος ή στέλεχος δεν εμπλέκεται με τον θάνατο του Κλεομένη»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved