ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Συγκλονιστική ανταπόκριση στην εθελοντική αιμοδοσία»
Η «πράσινη» ΚΑΕ με ανάρτησή της στα social media στάθηκε στον εντυπωσιακό απολογισμό της εθελοντικής αιμοδοσίας που διοργάνωσε και ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν στο να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία η συγκεκριμένη δράση.
Μεγάλη επιτυχία γνώρισε η δράση της εθελοντικής αιμοδοσίας που διοργάνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR πριν από τον αγώνα της ομάδας με την ΑΕΚ, την περασμένη Κυριακή στο Telekom Center Athens. Η πράσινη ΚΑΕ κάνοντας τον απολογισμό της δράσης έκανε λόγο για συγκλονιστική ανταπόκριση του κόσμου, τονίζοντας ότι το T-Center μετατράπηκε σε χώρο προσφοράς και ζωής.
Αναλυτικά η ανάρτηση:
«Σε μια ημέρα όπου η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη βρέθηκαν στο επίκεντρο, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε με συγκλονιστική ανταπόκριση τη δράση εθελοντικής αιμοδοσίας που διοργάνωσε την Κυριακή 15 Μαρτίου, πριν από τον εντός έδρας αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ BC.
Η διοίκηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει από καρδιάς κάθε έναν εθελοντή ξεχωριστά, καθώς και την 1η ΥΠΕ Αττικής, το Τμήμα Αιμοδοσίας του ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό για την άψογη συνεργασία.
Ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης, όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν από μία διπλή πρόσκληση για την αναμέτρηση της Stoiximan GBL με την AEK BC, παρακολουθώντας την ομάδα μας μετά από τη δική τους σπουδαία «νίκη» εκτός παρκέ.
Με τη δράση αυτή, η «πράσινη» οικογένεια επιβεβαίωσε ότι πριν ακόμη ακουστεί η κόρνα της λήξης σε οποιονδήποτε αγώνα, ο σημαντικότερος αγώνας - αυτός για την ελπίδα και τη ζωή - μπορεί να έχει ήδη κερδηθεί.
Σας ευχαριστούμε που κάνατε αυτή την Κυριακή στο σπίτι μας πραγματικά ξεχωριστή».
