Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Πανιώνιος - Ολυμπιακός 71-79: Ο Φουρνιέ έβαλε μπουρλότο - Γλίτωσε το κάζο στο φινάλε
Eurokinissi Sports
Onsports Team 15 Μαρτίου 2026, 15:17
BASKET LEAGUE / Ολυμπιακός / Πανιώνιος

Πανιώνιος - Ολυμπιακός 71-79: Ο Φουρνιέ έβαλε μπουρλότο - Γλίτωσε το κάζο στο φινάλε

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν για μία ακόμα φορά αρνητικός πρωταγωνιστής για τον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά στο ματς με τον Πανιώνιο, όπου οι Πειραιώτες γλίτωσαν το κάζο στα τελευταία λεπτά.

Μπουρλότο με το… έτσι θέλω έβαλε ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού στον αγώνα της Κυριακής (15/03) με τον Ιστορικό στη Γλυφάδα, αφού κατά τη διάρκεια του δεύτερου δεκαλέπτου, όρμησε πάνω σε φίλαθλο της ομάδας της Νέας Σμύρνης, αφού πρώτα είχε ανοίξει διάλογο μαζί του.

Έπειτα από μερικές… φιλοφρονήσεις, ο Εβάν Φουρνιέ έδειξε και πάλι το πραγματικό του πρόσωπο, όπως είχε κάνει και στους περσινούς τελικούς της Greek Basketball League στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR. Μάλιστα, η τότε εμετική του συμπεριφορά είχε μείνει ατιμώρητη από τον Αθλητικό Δικαστή και η συνέχεια δόθηκε στο κλειστό της Γλυφάδας.

Όσον αφορά στον αγώνα, ο Πανιώνιος έκανε μία τρομερή προσπάθεια για την υπέρβαση, όμως, δεν κατάφερε να φτάσει μέχρι την ολική ανατροπή, μια και γνώρισε την ήττα 79-71 στο φινάλε από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος στο τέλος «άνοιξε» κουβέντα, για μία ακόμα φορά, με την εξέδρα.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 35-39, 54-58, 71-79.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
LIVE Ατρόμητος – ΑΕΚ: Η δοκιμασία της «Ένωσης» στο Περιστέρι
24 λεπτά πριν LIVE Ατρόμητος – ΑΕΚ: Η δοκιμασία της «Ένωσης» στο Περιστέρι
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός: Ένταση στα δημοσιογραφικά της Τούμπας - Αποχώρησαν οι εκπρόσωποι του Τύπου
31 λεπτά πριν ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός: Ένταση στα δημοσιογραφικά της Τούμπας - Αποχώρησαν οι εκπρόσωποι του Τύπου
BASKET LEAGUE
AEK: Επίσημο! Επέκτεινε το συμβόλαιο του Γκρεγκ Μπράουν
32 λεπτά πριν AEK: Επίσημο! Επέκτεινε το συμβόλαιο του Γκρεγκ Μπράουν
ΣΠΟΡ
Πόλο: Μόνος πρώτος ο Ολυμπιακός, έσπασε το αήττητο του Παναθηναϊκού
46 λεπτά πριν Πόλο: Μόνος πρώτος ο Ολυμπιακός, έσπασε το αήττητο του Παναθηναϊκού
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved