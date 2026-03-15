Πανιώνιος - Ολυμπιακός 71-79: Ο Φουρνιέ έβαλε μπουρλότο - Γλίτωσε το κάζο στο φινάλε

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν για μία ακόμα φορά αρνητικός πρωταγωνιστής για τον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά στο ματς με τον Πανιώνιο, όπου οι Πειραιώτες γλίτωσαν το κάζο στα τελευταία λεπτά.

Μπουρλότο με το… έτσι θέλω έβαλε ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού στον αγώνα της Κυριακής (15/03) με τον Ιστορικό στη Γλυφάδα, αφού κατά τη διάρκεια του δεύτερου δεκαλέπτου, όρμησε πάνω σε φίλαθλο της ομάδας της Νέας Σμύρνης, αφού πρώτα είχε ανοίξει διάλογο μαζί του.

Έπειτα από μερικές… φιλοφρονήσεις, ο Εβάν Φουρνιέ έδειξε και πάλι το πραγματικό του πρόσωπο, όπως είχε κάνει και στους περσινούς τελικούς της Greek Basketball League στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR. Μάλιστα, η τότε εμετική του συμπεριφορά είχε μείνει ατιμώρητη από τον Αθλητικό Δικαστή και η συνέχεια δόθηκε στο κλειστό της Γλυφάδας.

Όσον αφορά στον αγώνα, ο Πανιώνιος έκανε μία τρομερή προσπάθεια για την υπέρβαση, όμως, δεν κατάφερε να φτάσει μέχρι την ολική ανατροπή, μια και γνώρισε την ήττα 79-71 στο φινάλε από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος στο τέλος «άνοιξε» κουβέντα, για μία ακόμα φορά, με την εξέδρα.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 35-39, 54-58, 71-79.