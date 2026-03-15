Ο Φουρνιέ ξαναχτύπησε - Όρμησε σε φίλαθλο του Πανιωνίου ο Γάλλος

Μια ακόμα ακραία συμπεριφορά από τον Γάλλο του Ολυμπιακού ο οποίος αφού άνοιξε διάλογο με φίλαθλο των γηπεδούχων του όρμησε για να τον χτυπήσει.

Όταν η βία και οι προκλήσεις μένουν ατιμώρητες τότε επαναλαμβάνονται!

Ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ αποφάσισε να αφήσει ατιμώρητο τον Εβάν Φουρνιέ για την χυδαία συμπεριφορά του στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού AKTOR και με την ανοχή όλων ο Γάλλος… ξαναχτύπησε.

Σε επεισόδιο έντασης εξελίχθηκε η αναμέτρηση, όταν ο Φουρνιέ, αφού ευστόχησε σε τρίποντο για το 28-21 υπέρ του Ολυμπιακού, επιτέθηκε σε έναν φίλαθλο του Πανιωνίου που καθόταν στα court seats, χωρίς καμία... φιλική διάθεση.

Ο Ουόκαπ επενέβη άμεσα και συγκράτησε τον Γάλλο παίκτη, αποτρέποντας τα χειρότερα. Ο Φουρνιέ κατευθύνθηκε στον πάγκο, όπου συνεχίστηκε η ένταση, καθώς απευθύνθηκε σε άλλους φίλους του Πανιωνίου που βρίσκονταν πάνω από το σημείο, καλώντας τους να «τα πουν έξω».

Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο εκτοξεύτηκε και η συμπεριφορά του αθλητή του Ολυμπιακού προκάλεσε νέα αμφισβήτηση, με έντονα σχόλια περί υποκίνησης βίας. Τελικά, ο Φουρνιέ αποβλήθηκε από τον αγώνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η καταγραφή στο Φύλλο Αγώνα από τους διαιτητές, ειδικά καθώς πέρυσι ο διαιτητής Παπαπέτρου είχε χειριστεί ανάλογη κατάσταση με αριστοτεχνικό τρόπο, αφήνοντας τον Φουρνιέ ατιμώρητο.