Τα έβαλε ξανά με την εξέδρα ο Μπαρτζώκας

Τη στιγμή που δεν έχει ακουστεί καμία συγγνώμη από την ΚΑΕ Ολυμπιακός για την νέα αντιαθλητική συμπεριφορά του Εβάν Φουρνιέ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας προκάλεσε και πάλι, ενώ στη συνέχεια έκανε μαθήματα ηθικής.

Μετά το προκλητικό, αντιαθλητικό και άκρως επικίνδυνο περιστατικό του Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος επιτέθηκε σε οπαδό του Πανιώνιου και οδήγησε στην αποβολή του, θα περίμενα κάποιος ότι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού θα ζητούσαν μια συγγνώμη για το περιστατικό.

Αντί αυτού, με το τέλος του αγώνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας άνοιξε διάλογο με την εξέδρα των οπαδών της ομάδας της Νέας Σμύρνης προσθέτοντας ένα ακόμα επεισόδιο στο… παλμαρέ του. Ο προπονητής του Ολυμπιακού αντέδρασε όταν άκουσε οπαδούς του Πανιώνιου να τον βρίζουν και ο ίδιος κινήθηκε προς τα κάγκελα, κινήθηκε προς το μέρος του και φώναζε στον έναν από αυτούς “Κατέβα κάτω”. Για ποιον λόγο, τον ξέρει ο ίδιος ο κόουτς του Ολυμπιακού.

Μάλιστα στη συνέχεια, αφού το περιστατικό δεν πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις γιατί τον συγκράτησε ο βοηθός του Χρήστος Παππάς, ο προπονητής του Ολυμπιακού στις δηλώσεις του όχι δεν ζήτησε μια συγγνώμη για τη συμπεριφορά του ή τη συμπεριφορά του παίκτη του, αλλά προχώρησε σε μαθήματα ηθικής.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας προπονητής ανέφερε: «Έχουμε παίξει πολλά συνεχόμενα ματς και παίζουμε Τρίτη-Πέμπτη. Είμαστε τέσσερις νίκες μπροστά από τον Παναθηναϊκό, δεν διακυβεύεται κάτι και το κίνητρο είναι πάντα σημαντικό. Οπότε θεωρήσαμε ότι έπρεπε να βάλουμε τον Ουόκαπ και τον Βεζένκοφ που δεν είχαν κάνει καμία ομαδική προπόνηση, τον Μόρις που δεν είχε κάνει και να πάρουν χρόνο σήμερα εδώ. Σημαντικό το ότι κερδίσαμε.

Όσο χαλαρός και αν είμαι ερχόμαστε κάθε Κυριακή μεσημέρι κάθε χρόνο στο γήπεδο του Πανιωνίου, μας βρίζουν με τον χειρότερο τρόπο πάνω από το κεφάλι μας, θεωρούμε ότι εκτονώνονται πάρα πολύ ωραία. Γίνεται κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα και μετά μας λένε ηρεμήστε, δεν τρέχει τίποτα. Είναι ένα γεγονός που κάποιους πρέπει να απασχολήσει.

Τι σχόλιο να κάνω για το επεισόδιο του Φουρνιέ; Ακόμα και στο court seats είναι άνθρωποι που δεν σέβονται τίποτα, αυτό λέω. Δεν είναι δικό μας πρόβλημα, γιατί κάθε χρόνο γίνεται το ίδιο. Είτε ο Πανιώνιος κινδυνεύει, είτε διεκδικεί. Όταν ήμουν στον Πανιώνιο την πρώτη χρονιά σωθήκαμε και την δεύτερη βγήκαμε τρίτοι. Έφυγα αφήνοντας μισθούς στον Πανιώνιο. Και σε ανταπόδωση είναι αυτό που ακούμε όλοι. Αυτή είναι η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό μπάσκετ».