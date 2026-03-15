Greek Basketball League: Ντέρμπι Παναθηναϊκός AKTOR - ΑΕΚ, στη Γλυφάδα ο Ολυμπιακός

Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η 21η αγωνιστική της Greek Basketball League, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού AKTOR, του Ολυμπιακού και του Κολοσσού.

Η αρχή γίνεται στη Ρόδο, όπου ο Κολοσσός υποδέχεται τον Ηρακλή. Οι Θεσσαλονικείς θέλουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, έπειτα από τη μεγάλη νίκη που πέτυχαν την προηγούμενη αγωνιστική απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Γλυφάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανιώνιο, επιδιώκοντας να διατηρήσει το αήττητο σερί του στο πρωτάθλημα. Οι γηπεδούχοι, που προέρχονται από ήττα στο Περιστέρι, θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να διεκδικήσουν τις πιθανότητές τους απέναντι στους «ερυθρόλευκους».

Τέλος, στο «T-Center» ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, η οποία μετρά εννέα συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα. Οι «πράσινοι» θα επιδιώξουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα στην GBL, μετά τις ήττες που γνώρισαν από τον Κολοσσό και τον Ηρακλή.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής

Σάββατο 14 Μαρτίου

Μύκονος -Προμηθέας 89-99

Μαρούσι - Περιστέρι 61-84

ΠΑΟΚ - Άρης ΑΝΑΒΟΛΗ

Κυριακή 15 Μαρτίου

Κολοσσός - Ηρακλής (12:45, ΕΡΤ Sports 1)

Πανιώνιος - Ολυμπιακός (13:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Παναθηναϊκός AKTOR - ΑΕΚ (16:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Η βαθμολογία (Ν-Η)

Ολυμπιακός 38 (19-0)

Παναθηναϊκός AKTOR 34 (15-4)

ΑΕΚ 32 (14-4)

Περιστέρι 29 (10-9)

ΠΑΟΚ 28 (11-6)

Άρης 27 (10-7)

Ηρακλής 26 (8-10)

Προμηθέας 26 (7-12)

Μύκονος 26 (7-12)

Καρδίτσα 24 (5-14)

Πανιώνιος 23 (5-13)

Μαρούσι 24 (4-16)

Κολοσσός 23 (5-13)

Η επόμενη αγωνιστική (22η)

Σάββατο 21 Μαρτίου

Προμηθέας - Κολοσσός (16:00)

Άρης - Καρδίτσα (16:30)

Μαρούσι - Μύκονος (18:15)

Περιστέρι - ΠΑΟΚ (18:15)

Κυριακή 22 Μαρτίου

ΑΕΚ - Ηρακλής (13:00)

Πανιώνιος – Παναθηναϊκός AKTOR (16:00)