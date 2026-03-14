Παναθηναϊκός AKTOR - ΑΕΚ: Χωρίς Μπράουν η Ένωση στο «Telekom Center Athens»
Onsports Team 14 Μαρτίου 2026, 17:55
BASKET LEAGUE / ΑΕΚ

Παναθηναϊκός AKTOR - ΑΕΚ: Χωρίς Μπράουν η Ένωση στο «Telekom Center Athens»

Με μια σημαντική απουσία θα παραταχθεί η ΑΕΚ στο ντέρμπι της Κυριακής (15/03) στις 16:00 απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ο Γκρεγκ Μπράουν αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο και για λόγους προφύλαξης δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα για την αναμέτρηση.

Οι «κιτρινόμαυροι» ενημέρωσαν πως ο Αμερικανός φόργουορντ θα μείνει εκτός αποστολής, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιβάρυνση.

Η συγκεκριμένη απουσία έρχεται σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο παιχνίδι, καθώς ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 15-4, ενώ η ΑΕΚ ακολουθεί πολύ κοντά με 14-4.

Τη φετινή σεζόν ο Μπράουν έχει αγωνιστεί σε τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 11,5 πόντους, 7,3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ.



