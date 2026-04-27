WRC: Νικητής ο Οζιέ στο Ράδι Καναρίων Νήσων
Onsports Team 27 Απριλίου 2026, 00:04
AUTO MOTO

Ο Γάλλος Σεμπαστιάν Οζιέ με Toyota αναδείχθηκε νικητής στο Ράλι των Καναρίων Νήσων και πανηγύρισε την πρώτη πρωτιά του στο φετινό πρωτάθλημα του WRC.

Ο εννέα φορές πρωταθλητής κόσμου πιέστηκε πολύ από τον «ομόσταυλό» του Ολιβερ Σόλμπεργκ, ο οποίος την τελευταία ημέρα «ψαλίδιζε» συνεχώς τη διαφορά, όμως μία έξοδος του Σουηδού στην προτελευταία ειδική έκρινε οριστικά τον αγώνα.

Η Toyota κυριάρχησε απόλυτα, καταλαμβάνοντας και τις άλλες δύο θέσεις του βάθρου με τον Ουαλό Ελφιν Εβανς και τον Φινλανδό Σάμι Παγιάρι, ενώ ο Εβανς ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας των οδηγών, ξεπερνώντας τον Ιάπωνα Τακαμότο Κατσούτα.



