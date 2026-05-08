Οι πρωταθλήτριες βόλεϊ του Παναθηναϊκού A.O. με την κούπα στο Allwyn Game Time

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδας στη Volley League Γυναικών, ολοκληρώνοντας με εμφατικό τρόπο τη σειρά των τελικών απέναντι στον Ζ.Α.Ο.Ν. με σκορ 3-0. Το Game Time φιλοξένησε δύο από τις πρωταγωνίστριες αυτής της μεγάλης επιτυχίας, την Πέννυ Ρόγκα και τη Μάρα Ράπτη.

Οι δύο αθλήτριες βρέθηκαν στο στούντιο της Allwyn μαζί με το πολύτιμο τρόπαιο και μίλησαν για τη διαδρομή προς την κορυφή, τις προκλήσεις της σεζόν και τις μάχες που έδωσαν. Ιδιαίτερη αναφορά έκαναν στη σχέση τους με τον κόσμο του Παναθηναϊκού, τονίζοντας τη συνεχή στήριξη των φιλάθλων, ενώ παράλληλα έστειλαν μηνύματα και συμβουλές στις νεότερες αθλήτριες.

Η αρχηγός της ομάδας, Πέννυ Ρόγκα, συγκίνησε με την προσωπική της κατάθεση, αφιερώνοντας το πρωτάθλημα στον εαυτό της για την πολυετή προσπάθεια επιστροφής, αλλά και σε όλους όσοι δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο.

Παράλληλα, οι δύο πρωταθλήτριες ανέλυσαν τον τέταρτο τελικό του πρωταθλήματος βόλεϊ ανδρών ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός A.O., που διεξάγεται το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη.

Η συνέντευξη έκλεισε σε πιο χαλαρό και ευχάριστο κλίμα, με τις Πέννυ Ρόγκα και Μάρα Ράπτη να αποδέχονται το challenge της Λίλας Κουντουριώτη σε ένα παιχνίδι ταμπού, χαρίζοντας αυθόρμητες και χιουμοριστικές στιγμές.

