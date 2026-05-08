Οι πρωταθλήτριες βόλεϊ του Παναθηναϊκού A.O. με την κούπα στο Allwyn Game Time

Η Πέννυ Ρόγκα και η Μάρα Ράπτη μίλησαν για την επιστροφή στην κορυφή και τη στήριξη από τους φιλάθλους της ομάδας

Οι πρωταθλήτριες βόλεϊ του Παναθηναϊκού A.O. με την κούπα στο Allwyn Game Time
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδας στη Volley League Γυναικών, ολοκληρώνοντας με εμφατικό τρόπο τη σειρά των τελικών απέναντι στον Ζ.Α.Ο.Ν. με σκορ 3-0. Το Game Time φιλοξένησε δύο από τις πρωταγωνίστριες αυτής της μεγάλης επιτυχίας, την Πέννυ Ρόγκα και τη Μάρα Ράπτη.

Οι δύο αθλήτριες βρέθηκαν στο στούντιο της Allwyn μαζί με το πολύτιμο τρόπαιο και μίλησαν για τη διαδρομή προς την κορυφή, τις προκλήσεις της σεζόν και τις μάχες που έδωσαν. Ιδιαίτερη αναφορά έκαναν στη σχέση τους με τον κόσμο του Παναθηναϊκού, τονίζοντας τη συνεχή στήριξη των φιλάθλων, ενώ παράλληλα έστειλαν μηνύματα και συμβουλές στις νεότερες αθλήτριες.

Η αρχηγός της ομάδας, Πέννυ Ρόγκα, συγκίνησε με την προσωπική της κατάθεση, αφιερώνοντας το πρωτάθλημα στον εαυτό της για την πολυετή προσπάθεια επιστροφής, αλλά και σε όλους όσοι δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο.

Παράλληλα, οι δύο πρωταθλήτριες ανέλυσαν τον τέταρτο τελικό του πρωταθλήματος βόλεϊ ανδρών ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός A.O., που διεξάγεται το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη.

Η συνέντευξη έκλεισε σε πιο χαλαρό και ευχάριστο κλίμα, με τις Πέννυ Ρόγκα και Μάρα Ράπτη να αποδέχονται το challenge της Λίλας Κουντουριώτη σε ένα παιχνίδι ταμπού, χαρίζοντας αυθόρμητες και χιουμοριστικές στιγμές.

Δείτε όλο το επεισόδιο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:02 STORIES

Οι πρωταθλήτριες βόλεϊ του Παναθηναϊκού A.O. με την κούπα στο Allwyn Game Time

14:38 BET ON

Η πρόταση της ημέρας από τη BETMAT και τον Ανδρέα Ματθαιακάκη

14:23 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Νοκ άουτ ο Γιακουμάκης για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό - Ελπίζει για ΑΕΚ

14:16 GREEK BASKET LEAGUE

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε νέο προπονητικό κέντρο

14:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Ρονάλντο και το viral κούρεμά του σε διαφημιστικό σποτ της Βραζιλίας για το Μουντιάλ 2026

13:44 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: MVP του BCL ο Φρανκ Μπάρλτεϊ

13:40 ΜΠΑΣΚΕΤ

Κορυφαίος προπονητής στο BCL ο Σάκοτα

13:40 BET ON

Allwyn Care: Νέες δράσεις με έμφαση στην πρόληψη και την εθελοντική προσφορά

13:32 ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL: Στην κορυφαία πεντάδα της σεζόν οι Γκρέι και Μπάρτλεϊ

13:23 SUPER LEAGUE

Τέλος Ίνγκασον και Πελίστρι για τον Παναθηναϊκό

13:17 ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL: Στην καλύτερη πεντάδα της δεκαετίας ο Πάντερ

13:09 EUROLEAGUE

Βατούτιν υπέρ Γιαννακόπουλου: «Η Euroleague το παράκανε, δυσανάλογη τιμωρία με το περιστατικό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας