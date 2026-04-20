Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/04) - Πού θα δείτε ΑΕΚ - ΠΑΟΚ και δράση στην Ευρώπη

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (20/04).

Μεγάλο ντέρμπι «Δικέφαλων», ΑΕΚ - ΠΑΟΚ περιλαμβάνει το πρόγραμμα για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος χάντμπολ ανδρών, τη στιγμή που το απόγευμα θα διεξαχθεί ο τελικός του Youth League μεταξύ της Μπριζ και της Ρεάλ Μαδρίτης.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Greek Handball Premier

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πρωτέας Βούλας – ΑΕ Ψυχικού Elite League

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γαλατασαράι – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

19:25 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Μπριζ-Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Youth League Τελικός

21:30 Novasports Start Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Μιράντες Β’ Ισπανίας

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λέτσε – Φιορεντίνα Serie A

22:00 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Γουέστ Χαμ Premier League