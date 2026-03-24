Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/03) - Με Ντουμπάι - Παναθηναϊκός και Βαλένθια - Ολυμπιακός
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (24/03).
Οι δύο αναμετρήσεις της Euroleague των «αιωνίων» του ελληνικού μπάσκετ ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα.
Στις 20:30 ο Παναθηναϊκός AKTOR δοκιμάζεται στο Σαράγεβο κόντρα στην Ντουμπάι, με μετάδοση από το Novasports 4HD.
Λίγη ώρα αργότερα, στις 21:30 ο Ολυμπιακός θα παίξει κόντρα στην Βαλένθια στην Ισπανία, με μετάδοση από το Novasports Prime.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαϊάμι
19:30 Novasports 2HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε Euroleague
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Μπρέσια πόλο Champions League Ανδρών
20:00 Novasports Start Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαϊάμι
20:00 Novasports 3HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Μπάγερν Μονάχου Euroleague
20:30 Novasports 4HD Ντουμπάι – Παναθηναϊκός Euroleague
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λας Πάλμας – Περούτζια CEV Champions League
21:30 Novasports Prime Βαλένθια – Ολυμπιακός Euroleague
21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές Euroleague
21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαϊάμι
21:45 Novasports Extra 1 Παρτίζαν – Βιλερμπάν Euroleague
22:00 Novasports 2HD Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague