Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/03) - Με Ντουμπάι - Παναθηναϊκός και Βαλένθια - Ολυμπιακός

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (24/03).

Οι δύο αναμετρήσεις της Euroleague των «αιωνίων» του ελληνικού μπάσκετ ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα.

Στις 20:30 ο Παναθηναϊκός AKTOR δοκιμάζεται στο Σαράγεβο κόντρα στην Ντουμπάι, με μετάδοση από το Novasports 4HD.

Λίγη ώρα αργότερα, στις 21:30 ο Ολυμπιακός θα παίξει κόντρα στην Βαλένθια στην Ισπανία, με μετάδοση από το Novasports Prime.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαϊάμι

19:30 Novasports 2HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε Euroleague

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Μπρέσια πόλο Champions League Ανδρών

20:00 Novasports Start Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαϊάμι

20:00 Novasports 3HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

20:30 Novasports 4HD Ντουμπάι – Παναθηναϊκός Euroleague

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λας Πάλμας – Περούτζια CEV Champions League

21:30 Novasports Prime Βαλένθια – Ολυμπιακός Euroleague

21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές Euroleague

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαϊάμι

21:45 Novasports Extra 1 Παρτίζαν – Βιλερμπάν Euroleague

22:00 Novasports 2HD Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague