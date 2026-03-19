Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/3) - Με ρεβάνς Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και Ολυμπιακό στη Euroleague
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (19/03).
Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό μενού της ημέρας. Αρχικά, για το Europa League, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπέτις στην Ισπανία. Σέντρα στις 22:00 με μετάδοση από Cosmote Sport 4HD και ΑΝΤ1.
Παράλληλα, δράση υπάρχει και για το Conference League, όπου η ΑΕΚ υποδέχεται την Τσέλιε στην «Allwyn Arena». Ο αγώνας ξεκινά στις 19:45 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 3HD.
Τέλος, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Μπασκόνια στο ΣΕΦ για την Euroleague. Πρώτο τζάμπολ στις 21:15 και μετάδοση από το Novasports Prime.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
- 16:00 COSMOTE SPORT 9 HD Φενέρμπαχτσε – Σκαντίτσι CEV Champions League 2026
- 17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαϊάμι, 2η Μέρα
- 17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαϊάμι (Κυρίως Ταμπλό)
- 17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΟΦΗ Final-4 Κυπέλλου Ελλάδος Bόλεϊ Ανδρών
- 19:00 Novasports 4HD Βαλένθια – Μπαρτσελόνα Euroleague
- 19:30 Novasports Start Αναντολού Εφές – Μονακό Euroleague
- 19:45 COSMOTE SPORT 5 HD ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας Conference League
- 19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Φράιμπουργκ – Γκενκ Europa League
- 19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Λιόν – Θέλτα Europa League
- 19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ Europa League
- 19:45 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΕΚ – Τσέλιε Conference League
- 20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Φλοίσβος – Πανιώνιος ΓΣΣ Final-4 Κυπέλλου Bόλεϊ Ανδρών
- 21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Στέφανος Τσιτσιπάς - Άρθουρ Φέρι ATP Masters 1000 2026 Μαϊάμι
- 21:05 Novasports 6HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια Euroleague
- 21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Μπασκόνια Euroleague
- 21:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Ντουμπάι Euroleague
- 21:45 Novasports 5HD Παρί – Παρτίζαν Euroleague
- 22:00 ANT1, COSMOTE SPORT 4 HD Μπέτις – Παναθηναϊκός Europa League
- 22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Πόρτο – Στουτγκάρδη Europa League
- 22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ Conference League 2025-26
- 22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ Conference League
- 22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Άστον Βίλα – Λιλ Europa League
- 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Μπολόνια Europa League