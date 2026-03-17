Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/03) - Πού θα δείτε Ολυμπιακός-Φενέρ και Champions League
Eurokinissi Sports
Onsports Team 17 Μαρτίου 2026, 09:54
STORIES

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (17/03).

Ντέρμπι για το πλεονέκτημα δίνει το βράδυ της Τρίτης (17/03) ο Ολυμπιακός, καθώς υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ. Το ματς θα ξεκινήσει στις 21:15 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Παράλληλα, δράση υπάρχει και στο Champions League, όπου η Σπόρτινγκ υποδέχεται στις 19:45 την Μπόντο Γκλιμτ, ενώ στις 22:00 θα γίνουν οι ρεβάνς Μάντσεστερ Σίτι - Ρέαλ Μαδρίτης, Άρσεναλ - Λεβερκούζεν και Τσέλσι - Παρί Σεν Ζερμέν, με μετάδοση από τα κανάλια της Cosmote TV.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

17:00

Novasports Prime

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί

Euroleague

17:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Ελλάδα – Δανία

Προκριματικά Eurobasket Γυναικών 2027

18:00

Novasports Start

Μπαχτσεσεχίρ – Κλουζ

Eurocup 2025-26

19:00

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League Show 2025-26

Εκπομπή

19:45

COSMOTE SPORT 7 HD

Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Μπόντο Γκλιμτ

UEFA Champions League 2025-26

20:00

Novasports Prime

Playmakers

Εκπομπή

20:30

Novasports 5HD

Μπουργκ - Τσεντεβίτα Ολιμπία

Eurocup 2025-26

21:00

Novasports 4HD

Παρτίζαν – Ντουμπάι

Euroleague

21:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Μάλαγα – Μπανταλόνα

FIBA Basketball Champions League 2025-26

21:15

Novasports Prime

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

Euroleague

21:30

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League 2025-26

 Λεπτό προς Λεπτό

21:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Pick n Roll

Εκπομπή

22:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Άρσεναλ – Λεβερκούζεν

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 8 HD

Μπάρνσλεϊ – Γουίγκαν

Sky Bet EFL League One 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Τσέλσι - Παρί Σεν Ζερμέν

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Μάντσεστερ Σίτι - Ρεάλ Μαδρίτης

UEFA Champions League 2025-26

23:15

Novasports Prime

Playmakers

Εκπομπή

00:05

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League Show 2025-26

Εκπομπή

02:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Μιλγουόκι Μπακς - Κλίβελαντ Καβαλίερς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια


Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
Ο Τόμπιας Στίλερ «σφυρίζει» τον μεγάλο αγώνα Μπέτις-Παναθηναϊκός
11 λεπτά πριν Ο Τόμπιας Στίλερ «σφυρίζει» τον μεγάλο αγώνα Μπέτις-Παναθηναϊκός
BET
Οι αγώνες ρεβάνς των Κυπέλλων Ευρώπης με αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα
22 λεπτά πριν Οι αγώνες ρεβάνς των Κυπέλλων Ευρώπης με αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα
EUROLEAGUE
Euroleague: Ξεκίνησε η τρίτη φάση πώλησης των εισιτηρίων του Final-Four
25 λεπτά πριν Euroleague: Ξεκίνησε η τρίτη φάση πώλησης των εισιτηρίων του Final-Four
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: «Πονοκέφαλος» Μεντιλίμπαρ - Εννέα παίκτες στο όριο καρτών
31 λεπτά πριν Ολυμπιακός: «Πονοκέφαλος» Μεντιλίμπαρ - Εννέα παίκτες στο όριο καρτών
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved