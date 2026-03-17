Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/03) - Πού θα δείτε Ολυμπιακός-Φενέρ και Champions League
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (17/03).
Ντέρμπι για το πλεονέκτημα δίνει το βράδυ της Τρίτης (17/03) ο Ολυμπιακός, καθώς υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ. Το ματς θα ξεκινήσει στις 21:15 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.
Παράλληλα, δράση υπάρχει και στο Champions League, όπου η Σπόρτινγκ υποδέχεται στις 19:45 την Μπόντο Γκλιμτ, ενώ στις 22:00 θα γίνουν οι ρεβάνς Μάντσεστερ Σίτι - Ρέαλ Μαδρίτης, Άρσεναλ - Λεβερκούζεν και Τσέλσι - Παρί Σεν Ζερμέν, με μετάδοση από τα κανάλια της Cosmote TV.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
17:00
|
Novasports Prime
|
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί
|
Euroleague
|
17:00
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Ελλάδα – Δανία
|
Προκριματικά Eurobasket Γυναικών 2027
|
18:00
|
Novasports Start
|
Μπαχτσεσεχίρ – Κλουζ
|
Eurocup 2025-26
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
UEFA Champions League Show 2025-26
|
Εκπομπή
|
19:45
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Μπόντο Γκλιμτ
|
UEFA Champions League 2025-26
|
20:00
|
Novasports Prime
|
Playmakers
|
Εκπομπή
|
20:30
|
Novasports 5HD
|
Μπουργκ - Τσεντεβίτα Ολιμπία
|
Eurocup 2025-26
|
21:00
|
Novasports 4HD
|
Παρτίζαν – Ντουμπάι
|
Euroleague
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Μάλαγα – Μπανταλόνα
|
FIBA Basketball Champions League 2025-26
|
21:15
|
Novasports Prime
|
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
|
Euroleague
|
21:30
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
UEFA Champions League 2025-26
|
Λεπτό προς Λεπτό
|
21:30
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Pick n Roll
|
Εκπομπή
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Άρσεναλ – Λεβερκούζεν
|
UEFA Champions League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
Μπάρνσλεϊ – Γουίγκαν
|
Sky Bet EFL League One 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Τσέλσι - Παρί Σεν Ζερμέν
|
UEFA Champions League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Μάντσεστερ Σίτι - Ρεάλ Μαδρίτης
|
UEFA Champions League 2025-26
|
23:15
|
Novasports Prime
|
Playmakers
|
Εκπομπή
|
00:05
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
UEFA Champions League Show 2025-26
|
Εκπομπή
|
02:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Μιλγουόκι Μπακς - Κλίβελαντ Καβαλίερς
|
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια