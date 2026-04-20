Όταν ο Παναθηναϊκός έραψε το δεύτερο αστέρι στη Θεσσαλονίκη (photos+videos)

Ήταν 20 Απριλίου του 2000 όταν η αρμάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με το εντυπωσιακό ρόστερ, κατακτούσε την κορυφή της Ευρώπης στο Final 4 της Θεσσαλονίκης μπροστά σε 8.000 και πλέον Ελληνες που είχαν κατακλύσει την Πυλαία, για να πανηγυρίσουν το δεύτερο αστέρι από τα έξι που έχει κατακτήσει στο σύνολο ο Παναθηναϊκός.

Ήταν η πρώτη χρονιά του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και του Δημήτρη Ιτούδη στον Παναθηναϊκό. Οι δύο πλευρές είχαν δώσει τα χέρια το 1999, υπέγραψαν το συμβόλαιο εν μέσω του Ευρωμπάσκετ της Γαλλίας και από την πρώτη αυτή σεζόν συνεργασίας έφτασαν μαζί στο φάιναλ φορ και σε έναν τίτλο, βοηθώντας ο ένας τον άλλον να χτίσουν και να γιγαντώσουν τον μύθο τους.

Ο Ομπράντοβιτς έδειξε το δρόμο στον Παναθηναϊκό εντός και εκτός παρκέ με την προσωπικότητά του και τους «κανόνες» του, αλλά και ο Παναθηναϊκός έδωσε όλα τα εχέγγυα στον Ομπράντοβιτς να δουλέψει και να έχει αυτούς που ήθελε στα χέρια του και στην ομάδα.

Οι «πράσινοι» είχαν ήδη πανηγυρίσει στο Παρίσι την πρώτη τους κούπα και η όρεξη για τίτλους είχε μόλις... ανοίξει.

Η νέα δοκιμασία για τον Παναθηναϊκό ήταν επί ελληνικού εδάφους έχοντας ένα παραπάνω κίνητρο. Το παιχνίδι ήταν για… γερά νεύρα, όμως στο τέλος η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην πρώτη του επιτυχία με τους «πράσινους» έφτασε στη νίκη και κατέκτησε την δεύτερη Ευρωλίγκα στη μεγάλη ιστορία του Συλλόγου.

Η πορεία του Παναθηναϊκού εκείνη τη χρονιά προδίκαζε ότι δικαιολογημένα ήταν στα φαβορί για την Ευρωλίγκα. Τερμάτισε πρώτος στην φάση με ρεκόρ 13-3, εξασφαλίζοντας το πλεονέκτημα έδρας. Στους 16 απέκλεισε την Μπουντούτσνοστ (2-1, 65-59, 64-77, 78-61) και στα προημιτελικά την Τσιμπόνα Ζάγκρεμπ χωρίς απώλειες (2-0, 73-62, 69-63), παίρνοντας πανηγυρικά την πρόκριση για το Final 4.

Στον ημιτελικό της 18ης Απριλίου, ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την Εφες Πίλσεν του Ιμπραήμ Κουτλουάι και με σχετική άνεση (81-71) έφτασε στον τελικό απέναντι στο έτερο φαβορί της διοργάνωσης, τη Μακάμπι. Το τελικό 73-67 ήταν πέρα για πέρα δίκαιο, σ' ένα παιχνίδι που ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα έκανε μία από τις χειρότερες εμφανίσεις του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, σ' ένα παιχνίδι που ο Αντώνης Φώτσης στα 19 του χρόνια αποδεικνύονταν «κλειδί» με 5 καθοριστικούς πόντους.

Κορυφαίος του Παναθηναϊκού ήταν ο Ρέμπρατσα με 20 πόντους, με τον έμπειρο ψηλό να κατακτά και τον τίτλο του MVP του Final Four, ενώ ακολούθησε ο Κάτας με 17 και ο Φώτσης με 11.

Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια στο ημίχρονο στο Χ (36-36), ο Παναθηναϊκός βγήκε μπροστά στο δεύτερο μισό με τον Οντέτ Κάτας να πρωταγωνιστεί και να γίνεται ο «ήρωας» της βραδιάς.

Ο Κάτας που είχε φορέσει τα πράσινα μετά από τέσσερα χρόνια στη Μακάμπι Τελ Αβίβ έμελλε να είναι αυτός που ουσιαστικά έδωσε τη χαριστική βολή στην πρώην ομάδα του, στους συμπατριώτες του, με ένα εύστοχο σουτ ακριβώς μπροστά στη δική του εξέδρα. H συναισθηματική του φόρτιση ήταν τεράστια μετά το τέλος της αναμέτρησης, ξεσπώντας σε κλάματα, την ώρα που γνώριζε την αποθέωση από τους φίλους του Παναθηναϊκού, αλλά και από αυτούς της Μακάμπι, που φώναζαν το όνομά του.

Το δράμα του δεν σταμάτησε όμως εκεί, καθώς μια ώρα αργότερα από το φινάλε του τελικού, στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», οι φίλαθλοι της Μακάμπι τον σήκωσαν στα χέρια και τον περιφέραν στις αίθουσες αναμονής, σα να ήταν αυτός που τους είχε χαρίσει το τρόπαιο κι όχι αυτός που τους το είχε πάρει με καθοριστικούς μάλιστα πόντους στα τελευταία λεπτά του τελικού.

Το φύλλο αγώνα του τελικού:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΜΑΚΑΜΠΙ 73-67

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Τζεντίλε 3, Αλβέρτης 4, Μποντιρόγκα 9 (2/8δ., 5/8β., 4ρ., 2ασ.), Ρότζερς 4, Ρέμπρατσα 20 (5/6δ., 10/14β., 8ρ., 2τ.), Κάτας 17 (0/1δ., 2/3τρ., 11/14β., 2ασ.), Φώτσης 11 (3/4δ., 1/1τρ., 0/2β., 5ρ.), Μπερκ 7, Κοχ 6. Κόουτς: Ομπράντοβιτς

ΜΑΚΑΜΠΙ: Μακ Ντόναλντ 11 (3/6δ., 1/3τρ., 2/2β., 3ρ.), Σαρπ 5, Χένεφελντ, Χάφμαν 26 (9/18δ., 1/1τρ., 5/8β., 10ρ., 2ασ., 2τ.), Κόμετζις 3, Μπρίσκερ 13 (3/6δ., 2/3τρ., 1/2β.), Τζάμσι 3, Σέφερ 6, Σέλεφ, Πόπα. Κόουτς: Γκέρσον

Διαιτητές: Μπραζάουσκας (Λιθουανία) - Ρεμς (Σλοβενία)