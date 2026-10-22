Πρωί Παρασκευής η «μάχη» του Τσιτσιπά στα προημιτελικά του Almaty Open

Στη μάχη των προημιτελικών του Almaty Open ρίχνεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο.39), με τον Έλληνα πρωταθλητή να κοντράρεται με τον Τζέιμς Ντάκγουορθ (Νο.73) με φόντο την πρόκριση στην τετράδα της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση του «Στεφ» είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Παρασκευής (23/10) και δεν αναμένεται να ξεκινήσει πριν από τις 11:00, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου αγώνα στο κεντρικό κορτ.

Η αναμέτρηση του Τσιτσιπά στο 250αρι του Αλμάτι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά μέσω του Magenta Sport 6.