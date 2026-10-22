ΟΦΗ - Λεβερκούζεν: Με Λίλο κάτω από την εστία η ενδεκάδα του Χρήστου Κόντη
Δείτε την ενδεκάδα του Χρήστου Κόντη για τη μεγάλη αναμέτρηση του ΟΦΗ με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν (22/10, 19:45) στο Παγκρήτιο Στάδιο για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Έτοιμος για μία ακόμη μεγάλη, ιστορική ευρωπαϊκή βραδιά είναι ο ΟΦΗ, με τον «Όμιλο» να φιλοξενεί στο Παγκρήτιο Στάδιο τη Μπάγερ Λεβερκούζεν για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Λίγη ώρα πριν τη σέντρα της αναμέτρησης στο Ηράκλειο, ο Χρήστος Κόντης έκανε γνωστές τις επιλογές του για την αρχική ενδεκάδα, με τον Έλληνα τεχνικό να παρατάσσει τον Κλόντιαν Λίλο κάτω από τα δοκάρια, ελέω και της απουσίας του Νίκου Χριστογεώργου.
H ενδεκάδα του ΟΦΗ: Λίλο, Πούγγουρας, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Αθανασίου, Αϊτόρ, Νους, Κόντρο.