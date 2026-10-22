ΟΦΗ - Λεβερκούζεν: Με Λίλο κάτω από την εστία η ενδεκάδα του Χρήστου Κόντη

Έτοιμος για μία ακόμη μεγάλη, ιστορική ευρωπαϊκή βραδιά είναι ο ΟΦΗ, με τον «Όμιλο» να φιλοξενεί στο Παγκρήτιο Στάδιο τη Μπάγερ Λεβερκούζεν για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα της αναμέτρησης στο Ηράκλειο, ο Χρήστος Κόντης έκανε γνωστές τις επιλογές του για την αρχική ενδεκάδα, με τον Έλληνα τεχνικό να παρατάσσει τον Κλόντιαν Λίλο κάτω από τα δοκάρια, ελέω και της απουσίας του Νίκου Χριστογεώργου.

H ενδεκάδα του ΟΦΗ: Λίλο, Πούγγουρας, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Αθανασίου, Αϊτόρ, Νους, Κόντρο.