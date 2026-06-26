Wimbledon: Γκαστόν και στο... βάθος Τζόκοβιτς για Τσιτσιπά

Τον Νόβακ Τζόκοβιτς μπορεί να αντιμετωπίσει στον 2ο γύρο του Wimbledon o Στέφανος Τσιτσιπάς!

Ο Έλληνας τενίστας θα παίξει στην πρεμιέρα του στο Open της Αγγλίας με τον Γάλλο Ούγκο Γκαστόν, Νο.117 στον κόσμο, τον οποίο έχει κερδίσει στη μοναδική προηγούμενη συνάντησή τους.

Αν το κάνει ξανά, είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσει στον 2ο γύρο τον κάτοχο 24 Grand Slams τίτλων, Νόβακ Τζόκοβιτς, που στον 1ο γύρο θα αντιμετωπίσει με τη σειρά του τον Γιμπίνγκ Γου.

Στον 3ο γύρο «Νόλε» και Τσιτσιπάς διασταυρώνονται με τον Αρτούρ Ρίντερκνεχ και στους «16» με τους Φονσέκα και Ρούμπλεφ. Στα προημιτελικά με τον Φελίξ Οζιέ Αλιασίμ και στα ημιτελικά με τον Γιανίκ Σίνερ.

Οι πιθανοί προημιτελικοί

Σίνερ-Μεντβέντεφ

Αλιασίμ-Τζόκοβιτς

Ντε Μινόρ-Σέλτον

Φριτζ-Ζβέρεφ