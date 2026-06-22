ATP Rankings: Πτώση για Τσιτσιπά, άνοδος για Σάκκαρη και Σακελλαρίδη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποχώρησε ακόμη οκτώ θέσεις, πέφτοντας στο Νο. 88 της παγκόσμιας κατάταξης, συνεχίζοντας μια δύσκολη περίοδο με χαμηλές επιδόσεις και απώλειες βαθμών.

Στον αντίποδα, ο Στέφανος Σακελλαρίδης συνεχίζει την ανοδική του πορεία, κερδίζοντας επτά θέσεις και ανεβαίνοντας στο Νο. 146 του κόσμου, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του πρόοδο.

Άνοδο δύο θέσεων σημείωσε αυτή την εβδομάδα η Μαρία Σάκκαρη, η οποία βρίσκεται πλέον στην 39η θέση της παγκόσμιας κατάταξης της WTA, συνεχίζοντας την προσπάθεια επιστροφής σε υψηλότερα επίπεδα.