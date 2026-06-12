· Παναθηναϊκός

Συνεχίζει στον Παναθηναϊκό ο Χανδρινός

Την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Άρη Χανδρινό ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, με τον διεθνή λίμπερο να παραμένει «πράσινος» μέχρι το 2027.

Συνεχίζει στον Παναθηναϊκό ο Χανδρινός
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Δεν το κουνάει ο Άρης Χανδρινός. Συγκεκριμένα ο διεθνής λίμπερο υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2027, ενισχύοντας τον ήδη υπάρχον ελληνικό κορμό του τμήματος βόλεϊ.

Η ανακοίνωση του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Αριστείδη Χανδρινό για την ομάδα βόλεϊ ανδρών.

Ο διεθνής λίμπερο θα συνεχίσει να φοράει την πράσινη φανέλα αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Αριστείδης Χανδρινός σημείωσε τα εξής: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος και πάνω από όλα ευγνώμων που συνεχίζεται το ταξίδι μου με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Εύχομαι τη χρονιά που έρχεται να παραμείνουμε στην κορυφή και να έχουμε περισσότερες επιτυχίες και εκτός Ελλάδας. Σας περιμένουμε στο γήπεδο».

https://www.instagram.com/p/DZfBkaIAOeC/
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