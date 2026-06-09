Η ατάκα του Καραλή στον Μάρσαλ: «Σε αγαπώ αλλά business is business»

Ο Εμμανουήλ Καραλής ετοιμάζεται για το Diamond League του Όσλο και στη συνέντευξη τύπου πριν τον αγώνα, θέλησε να... πειράξει τον Κέρτις Μάρσαλ.

Η ατάκα του Καραλή στον Μάρσαλ: «Σε αγαπώ αλλά business is business»
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Το Diamond League του Όσλο είναι ο επόμενος σταθμός του Εμμανουήλ Καραλή. Με τον Μόντο Ντουμπλάντις απών, Καραλής και Μάρσαλ θεωρούνται τα μεγάλα φαβορί για τη νίκη.

Στη συνέντευξη τύπου πριν τον αγώνα, ο έλληνας πρωταθλητής θέλησε να πειράξει τον συναθλητή και φίλο του, Κέρτις Μάρσαλ, με τους δύο να έχουν μια ιδιαίτερη στοιχομυθία.

Ο Καραλής τόνισε: «Είχε πολύ ενδιαφέρον ο αγώνας στη Στοκχόλμη και είμαι πολύ χαρούμενος για τον Κέρτις (σ.σ. Μάρσαλ). Για αυτό είναι πολύ ωραίος ο αθλητισμός, όλοι δίνουμε το παρών σε κάθε αγώνα για να κερδίσουμε. Τις προάλλες ήταν η μέρα του Κέρτις, την επόμενη θα είναι η μέρα κάποιου άλλου».

Ο Μάρσαλ δήλωσε πως αύριο μπορεί να είναι και πάλι η ημέρα του, με τον Καραλή να απαντάει: «Σ' αγαπάω φίλε μου αλλά business is business», και πρόσθεσε: «Σε κάθε περίπτωση, όποιος κι αν νικήσει και όποιος κι αν χάσει, παραμένουμε καλοί φίλοι και μετά τον αγώνα θα βγούμε να πιούμε όλοι μαζί. Η Στοκχόλμη τελείωσε, τώρα η προσοχή μας είναι στο Όσλο. Ελπίζουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα και θα δούμε ποιος θα νικήσει».

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