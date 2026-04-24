Παναθηναϊκός: Συμφωνία με Ορβόσοβα για την ευρωπαϊκή υπέρβαση

Instagram

OnSports Team

Η Τσέχα διαγώνιος έρχεται ως αντικαταστάτρια της Μπένετ, ανεβάζοντας τον πήχη για το σύνολο του Κιαπίνι.

Στην απόκτηση της Γκαμπριέλα Ορβόσοβα θα προχωρήσει ο Παναθηναϊκός, με την Τσέχα διαγώνιο (25 ετών, 1,95μ.) να αποτελεί την επιλογή για τη θέση της Μπένετ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με στόχο τη διατήρηση των σκήπτρων σε Ελλάδα και τη διεκδίκηση τίτλων στην Ευρώπη.

Οι «πράσινοι» συνεχίζουν δυναμικά τον σχεδιασμό τους για τη νέα σεζόν, ανεβάζοντας τις απαιτήσεις μετά την εξαιρετική χρονιά που ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του 28ου πρωταθλήματος της ιστορίας τους, το οποίο ήρθε με εντυπωσιακό τρόπο.

Μετά την προσθήκη της Ολλανδής κεντρικής Έλιν Τίμερμαν, το «Τριφύλλι» ενισχύεται περαιτέρω με την ένταξη της διεθνούς Τσέχας, η οποία καλείται να προσφέρει λύσεις και ποιότητα στην επίθεση της ομάδας του Κιαπίνι.

Η Ορβόσοβα διαθέτει σημαντικές παραστάσεις, έχοντας κατακτήσει χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκή διοργάνωση το 2019, καθώς και χάλκινο την αμέσως προηγούμενη χρονιά με την εθνική ομάδα της χώρας της. Ξεκίνησε την καριέρα της από την VK UP Olomouc, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Πολωνία με τις BKS BOSTIK Bielsko-Biała και PGE Rysice Rzeszów. Τη σεζόν 2024-25 βρέθηκε στην Ιταλία για λογαριασμό της Ρόμα, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο έπαιξε στην Τουρκία με τις VakıfBank και Nilüfer Belediyespor.