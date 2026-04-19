Γκάουτ Γκάουτ: Νίκη στα 100μ U20 στην Αυστραλία με 10.21 – Δεν έσπασε το φράγμα των 10 δευτερολέπτων

Ο έφηβος σπρίντερ Γκάουτ Γκάουτ πανηγύρισε τη νίκη στα 100 μέτρα ανδρών κάτω των 20 ετών, στο αυστραλιανό πρωτάθλημα εφήβων που διεξήχθη στο Μπρίσμπεϊν, σημειώνοντας χρόνο 10.21 δευτερόλεπτα, χωρίς όμως να καταφέρει να σπάσει το φράγμα των 10 δευτερολέπτων.

Ο νεαρός αθλητής είχε προηγουμένως πετύχει 10.19 στα προκριματικά, ενώ στον ημιτελικό είχε τρέξει σε 10.44, πριν φτάσει στην κατάκτηση του δεύτερου διαδοχικού εθνικού τίτλου του στην κατηγορία U20.

Η επιτυχία του ήρθε λίγες ημέρες μετά από μια εντυπωσιακή επίδοση στα 200 μέτρα, όπου σημείωσε 19.67 δευτερόλεπτα στο αυστραλιανό πρωτάθλημα στίβου, καταγράφοντας ιστορική επίδοση ως ο πρώτος Αυστραλός που κατέβηκε κάτω από τα 20 δευτερόλεπτα στο συγκεκριμένο αγώνισμα.

Η συγκεκριμένη κούρσα αποτέλεσε την πρώτη επίσημη επίδοσή του κάτω από τα 20 δευτερόλεπτα, καθώς την περασμένη σεζόν είχε καταγράψει 19.84 με ευνοϊκές συνθήκες ανέμου στο εθνικό πρωτάθλημα.

Στα 100 μέτρα, ο Γκάουτ έχει ήδη σημειώσει προσωπικό ρεκόρ 10.00 δευτερολέπτων τον Φεβρουάριο, ενώ είχε καταγράψει και 9.99 σε αγώνα στο Περθ, επίδοση που ωστόσο είχε επιτευχθεί με ευνοϊκό άνεμο.

Η επίδοσή του στο Μπρίσμπεϊν υπολείπεται του εθνικού ρεκόρ της Αυστραλίας στα 100 μέτρα, που ανήκει στον Πάτρικ Τζόνσον με 9.93 από το 2003 στην Ιαπωνία, αλλά και των 9.96 που έχει σημειώσει ο Λέιχλαν Κένεντι σε πρόσφατες διοργανώσεις.