Onsports Team

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η Σπάρτη για να υποδεχθεί, για πρώτη φορά, το Σάββατο 4 Απριλίου , τον διεθνή ποδηλατικό αγώνα L ’ Etape Greece by Tour de France 2026 presented by Skoda .

Η επίσημη παρουσίαση του αγώνα, που διεξάγεται με τη συνδιοργάνωση της ευΖΗΝ feelosophy, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και του Δήμου Σπάρτης, καθώς και με τη στήριξη του Σπαρτιατικού Γυμναστικού Συλλόγου και των Δήμων Ευρώτα και Ανατολικής Μάνης, έγινε την Παρασκευή 27 Μαρτίου, στο πλαίσιο Συνέντευξης Τύπου, στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, στη Σπάρτη.

«Η Σπάρτη και συνολικά η Πελοπόννησος μπαίνουν δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη του ποδηλατικού και αθλητικού τουρισμού, φιλοξενώντας μια διοργάνωση με το κύρος του L’Étape Greece by Tour de France», τόνισε σε μήνυμά του ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κος Δημήτρης Πτωχός, και πρόσθεσε: «Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μέρος ενός συνολικού σχεδιασμού που υλοποιούμε συστηματικά, με στόχο να αναδείξουμε την Πελοπόννησο ως προορισμό εμπειρίας, 365 ημέρες τον χρόνο. Επενδύουμε σε διοργανώσεις διεθνούς εμβέλειας, ενισχύουμε συνεργασίες και αξιοποιούμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας - το φυσικό τοπίο, την ιστορία και την αυθεντικότητα - ώστε να δημιουργούμε πραγματική προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες. Στις 4 Απριλίου 2026, η Σπάρτη θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα εξωστρέφειας, δυναμισμού και προοπτικής, φιλοξενώντας αθλητές και επισκέπτες από όλο τον κόσμο σε μια εμπειρία που συνδυάζει τον αθλητισμό με τον πολιτισμό και τον τόπο».

Ο Δήμαρχος Σπάρτης, κος Μιχάλης Βακαλόπουλος, τόνισε στο μήνυμά του: «Με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε στον Δήμο Σπάρτης τη διεθνή ποδηλατική διοργάνωση L’ Etape Greece by Tour de France 2026 presented by Skoda. Μια διοργάνωση υψηλών προδιαγραφών, την οποία φιλοδοξούμε να καταστήσουμε θεσμό, εγγράφοντας τον Δήμο Σπάρτης στο καλεντάρι των διεθνών αγώνων ποδηλασίας», και πρόσθεσε: «Πρόκειται για ένα εγχείρημα που ξεκινήσαμε να συζητούμε από πέρυσι και το οποίο ευοδώνεται, επιβεβαιώνοντας ότι με την υλοποίηση της στρατηγικής εξωστρέφειας που έχουμε επιλέξει και του πνεύματος συνεργασίας, μπορούμε να πετύχουμε πολλά για τον Δήμο μας, τη Λακωνία και την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Θα ήθελα να εκφράσω τη βεβαιότητά μου για την επιτυχή διοργάνωση των ποδηλατικών αγώνων και να σας προσκαλέσω όλες και όλους να δηλώσουμε συμμετοχή σε μία από τις τρεις διαδρομές και να ζήσουμε το επόμενο Σάββατο 4 Απριλίου αυτήν τη μοναδική ποδηλατική εμπειρία, διασχίζοντας τα πανέμορφα τοπία του ιστορικού μας Δήμου».

Στη σπουδαιότητα της ποδηλατικής διοργάνωσης τόσο στο επίπεδο του αθλητισμού, όσο και στην ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Λακωνίας και του Δήμου Σπάρτης, αναφέρθηκαν κατά τον χαιρετισμό τους ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λακωνίας, κος Θεόδωρος Βερούτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, κος Θάνος Μιχελόγγονας, ο αναπληρωτής Δημάρχου Σπάρτης, Αντιδήμαρχος, κος Δημοσθένης Κακούρος, και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού Σπάρτης, κος Σπύρος Σελίμος, ενώ ο Πρόεδρος του Σπαρτιατικού Γυμναστικού Συλλόγου, κος Παναγιώτης Πριστούρης, τόνισε τις προοπτικές που διανοίγονται από τη διοργάνωση ενός διεθνούς ποδηλατικού αγωνίσματος.

Στο πλαίσιο της Συνέντευξης Τύπου προβλήθηκε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα του Προέδρου και Ιδρυτή της της ευΖΗΝ feelόsophy, κου Θανάση Παπαδημητρίου, ο οποίος εξέφρασε τη χαρά και την ικανοποίησή του για την επιτυχημένη πορεία της διοργάνωσης, ευχαριστώντας θερμά όλους τους συντελεστές που συμβάλλουν στο ισχυρό της αποτύπωμα, ενώ σε απευθείας σύνδεση ο Διευθυντής Επιχειρήσεων του αγώνα, κος Ζαχαρίας Αντωνιάδης έδωσε λεπτομερείς πληροφορίες ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αγώνα.

Το L’ Etape Greece by Tour de France presented by Skoda 2026 συνίσταται σε τρεις μοναδικές διαδρομές:

The Race: The Ultimate Challenge! 140 χλμ. - Μια απαιτητική και εντυπωσιακή διαδρομή με υψομετρική διαφορά 1.700 μ.

The Ultimate Challenge! 140 χλμ. - Μια απαιτητική και εντυπωσιακή διαδρομή με υψομετρική διαφορά 1.700 μ. The Ride: 67 χλμ. - Μια πιο σύντομη, αλλά εξίσου δυναμική διαδρομή με υψομετρική διαφορά 1.250 μ.

67 χλμ. - Μια πιο σύντομη, αλλά εξίσου δυναμική διαδρομή με υψομετρική διαφορά 1.250 μ. The Fun Ride: Προσφέρει μια εύκολη και επίπεδη διαδρομή 15 χιλιομέτρων που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια και έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα παγκοσμίου κύρους πρότυπα του Tour de France, σε κλειστούς δρόμους, ώστε οι ποδηλάτες να μπορούν να απολαύσουν τη διαδρομή με απόλυτη ασφάλεια και τεχνική υποστήριξη σε κάθε πεταλιά. Ο αγώνας The Fun Ride, δεν θα έχει χρονομέτρηση, καθώς εδώ δεν υπάρχουν νικητές - όλοι ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν και να βιώσουν τον παλμό και τη συναρπαστική ατμόσφαιρα του Tour de France, του πιο διάσημου ποδηλατικού αγώνα στον κόσμο!

Όλοι οι κάτοικοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου επωφελούνται 50% έκπτωση στο κόστος συμμετοχής, την οποία λαμβάνουν αυτόματα κατά την εγγραφή τους.

Κάνετε την εγγραφή σας είτε ηλεκτρονικά έως τις 30 Μαρτίου, είτε απευθείας στη Registration Area στην κεντρική πλατεία της Σπάρτης, την παραμονή του αγώνα, Παρασκευή 3 Απριλίου, από τις 14:00 έως τις 21:00.

Το Σάββατο 4 Απριλίου η Σπάρτη γίνεται παγκόσμια ποδηλατική πρωτεύουσα και το L’Etape Greece by Tour de France καλεί όλον τον κόσμο να χειροκροτήσει στη Γραμμή Εκκίνησης στις 08:30 στο Άγαλμα του Λεωνίδα και να νιώσει τη συγκίνηση στη Γραμμή του Τερματισμού -εκεί όπου η ιστορία συναντά τη δύναμη και το πάθος.