Στέφανος Τσιτσιπάς: Εμφάνιση από τα… παλιά και πρόκριση στο Μαϊάμι!

AP Photo/Aaron Favila

Onsports team

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θυμήθηκε τον καλό του εαυτό, επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό του απέναντι στον Άλεξ Ντε Μινόρ κι εξασφάλισε την πρόκριση για τον τρίτο γύρο του Miami Open.

Ο Έλληνας τενίστας, Νο51 της παγκόσμιας κατάταξης, χρειάστηκε 1 ώρα και 27 λεπτά για να επικρατήσει με 6-3, 7-6(3) του Νο6 στον κόσμο, διευρύνοντας το μεταξύ τους ρεκόρ σε 12 νίκες σε 13 αναμετρήσεις.

Αυτή ήταν η δεύτερη φετινή επικράτηση του Τσιτσιπά απέναντι σε αντίπαλο της πρώτης δεκάδας, μετά τη νίκη του επί του Τέιλορ Φριτς στο United Cup, ενώ παράλληλα αποτελεί την πρώτη του επιτυχία σε τουρνουά ATP Masters 1000 απέναντι σε παίκτη Top-10 μετά τον τελικό του Monte Carlo Masters το 2024, όπου είχε αντιμετωπίσει τον Κάσπερ Ρουντ.

Η εικόνα του αγώνα αποτυπώνεται και στα στατιστικά του Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος πέρασε το 71% των πρώτων σερβίς, κατακτώντας το εντυπωσιακό 98% των πόντων πίσω από αυτά (39/40), ενώ είχε 56% αποτελεσματικότητα στο δεύτερο σερβίς. Παράλληλα, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με μόλις 15 αβίαστα λάθη και 20 winners.

Το πρώτο σετ κρίθηκε στα τελευταία του games, όταν ο Τσιτσιπάς πέτυχε καθοριστικό break για το 5-3. Στη συνέχεια, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε αντιμέτωπος με διπλό break-point, κατάφερε με όπλο το σερβίς του να κρατήσει το game και να προηγηθεί με 1-0.

Στο δεύτερο σετ, ο Ντε Μινόρ αντέδρασε, σβήνοντας τρία break-points κι οδήγησε την εξέλιξη στο tie-break. Εκεί, ο Τσιτσιπάς μπήκε δυναμικά, προηγήθηκε με 4-1 χάρη σε δύο mini-breaks, ωστόσο ένα χαμένο σερβίς και ένα διπλό λάθος επέτρεψαν στον Αυστραλό να μειώσει σε 4-3.

Από εκείνο το σημείο και μετά, όμως, ο Έλληνας τενίστας δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης. Με δύο ακόμη mini-breaks και σταθερότητα στο σερβίς του, «κλείδωσε» τη νίκη και την πρόκριση, δίνοντας ραντεβού στον επόμενο γύρο με τον Αρτούρ Φις, ο οποίος επικράτησε του Ντάργουιν Μπλαντς με 2-0 σετ (6-2, 6-3).