Final-4 Κυπέλλου Βόλεϊ: Σπουδαία πρόκριση του Φλοίσβου στον τελικό

Onsports Team

Ο Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου έκανε το θαύμα του. Στον δεύτερο ημιτελικό Κυπέλλου βόλεϊ ανδρών, επικράτησε 3-2 σετ του Πανιώνιου και πήρε για πρώτη φορά στην ιστορία του το εισιτήριο για τον τελικό. Εκεί θα διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Δίχως άλλο είναι η ομάδα που εντυπωσιάζει στο θεσμό, καθώς ήδη έχει αποκλείσει στην πορεία του τον Ολυμπιακό και τον Μίλωνα. Και το βράδυ της Παρασκευής (20/3) θα είναι το αουτσάιντερ κόντρα στο «τριφύλλι». Ρόλος που του ταιριάζει.

Σε μια αναμέτρηση διαφήμιση για το βόλεϊ, ο Πανιώνιος κυριάρχησε στα δύο πρώτα σετ παρά το γεγονός ότι έχασε με τραυματισμό τον Τζούλιαν Μπίσετ και με πολύ ώριμο παιχνίδι στην επίθεση και καλή υποδοχή, πήρε τα δύο πρώτα σετ με 25-20 και 26-24.

Ο Φλοίσβος αντέδρασε και με τον Βαν Γκάρντερεν να παίρνει... φωτιά, κατάφερε να πάρει στο όριο το τρίτο σετ με 28-26 και να ισοφαρίσει με 25-23. Στο tie break, η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου είχε πλέον ψυχολογία και με τον Βαν Γκάρντερεν να συνεχίζει δυνατά απ’ την επίθεση, έφτασε στο 15-10, παίρνοντας μία τεράστια πρόκριση.

Τα σετ: 20-25, 24-26, 28-26, 25-23, 15-10