Ώρα Κυπέλλου για τον Παναθηναϊκό

Το Allwyn Final -4 του Κυπέλλου Ελλάδας ξεκινάει σήμερα στη Λάρισα με την ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου να θέλει να προσθέσει στο παλμαρέ της ένα ακόμα τρόπαιο.

Με την ψυχολογία του 1-0 επί του Ολυμπιακού, στην ημιτελική φάση του πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός ρίχνεται σήμερα στη «μάχη» του Κυπέλλου Ελλάδας στο βόλεϊ.

Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου, που δείχνει να είναι σε εξαιρετική κατάσταση, θα «μονομαχήσει» για την κούπα μαζί με τον ΑΟ Φλοίσβου, του Πανιωνίου ΓΣΣ και του ΟΦΗ.

Οι «πράσινοι» θα αγωνιστούν στον πρώτο ημιτελικό της ημέρας, κόντρα στον ΟΦΗ (17:00, ΕΡΤ-2) και θέλουν να κάνουν ότι χρειάζεται για να βρεθούν στον μεγάλο αυριανό τελικό.

Στον δεύτερο ημιτελικό, ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει τον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί επίσης από το ΕΡΤ Sports 2.

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026

Α’ Ημιτελικός, 17:00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Ο.Φ.Η. – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Πρέντζας

Παρατηρητής Διαιτησίας: Ράπτης

Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου

Επόπτες: Ψύχου, Νικολάου

Γραμματεία: Παναγιωτίδου

Τσάλεντζ ρέφερι: Βουδούρης

Β’ Ημιτελικός, 20:00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ) : Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

Διαιτητές: Νικάκης, Χλωρός

Παρατηρητής Διαιτησίας: Μιχελινάκης

Παρατηρητής αγώνα: Ράπτης

Επόπτες: Ψύχου, Δημόπουλος

Γραμματεία: Κουμπλή

Τσάλεντζ ρέφερι: Βουδούρης

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026

21:30: Τελικός