Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρεμιέρα στο Μαϊάμι… καιρού επιτρέποντος
Onsports Team 19 Μαρτίου 2026, 09:58
Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρεμιέρα στο Μαϊάμι… καιρού επιτρέποντος

Οι καιρικές συνθήκες στο Μαϊάμι παρουσιάζονται βελτιωμένες, γεγονός που επιτρέπει την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στο τουρνουά.

Ο 27χρονος Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει τον Βρετανό Άρθουρ Φέρι, ο οποίος βρίσκεται στο Νο.174 της παγκόσμιας κατάταξης, σε μια αναμέτρηση που υπολογίζεται να ξεκινήσει όχι πριν τις 20:30, μετά την ολοκλήρωση των αγώνων που ανοίγουν το πρόγραμμα στο Court 1.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο παίκτες θα τεθούν αντιμέτωποι, με τον νικητή να προκρίνεται στον επόμενο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή τον Άλεξ Ντε Μινόρ, που βρίσκεται στο Νο.5 του ταμπλό.

Το πρώτο σερβίς στην αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Βρετανό αντίπαλό του έχει οριστεί να γίνει όχι πριν τις 20:30. Τηλεοπτικά, ο αγώνας θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 6HD.



