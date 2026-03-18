Θα πάρουν το ευρωπαϊκό τα φίνα κορίτσια του Παναθηναϊκού; (Poll)
Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού εχει απόψε ραντεβού με την ιστορία της και εσύ μπαίνεις στον Instagram λογιαριασμό του OnSports και ψηφίζεις!
Η πιο μεγάλη ώρα είναι στις… 19:00 για τη γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού! Τα φίνα κορίτσια υποδέχονται στο κλειστό της Γλυφάδας τη Βαλεφόλια στον δεύτερο τελικό του Challenge Cup και θέλουν να κατακτήσουν τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας τους!
Οι Ιταλίδες έχουν το υπέρ τους 3-2 του πρώτου τελικού με τις «πράσινες» να ψάχνουν είτε «καθαρή» νίκη (3-0, 3-1) , είτε νίκη με 3-2 για να στείλουν την αναμέτρηση στο χρυσό σετ!
Θα τα καταφέρουν;
