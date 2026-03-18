Παναθηναϊκός - Βαλεφόλια: Οι οδηγίες στους οπαδούς για την ιστορική ρεβάνς στην Γλυφάδα

Ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί τις λεπτομέρειες εισόδου των οπαδών στην ιστορική ρεβάνς με την Βαλεφόλια εξέδωσε ο Παναθηναϊκός.

Οι θύρες για την είσοδο των φιλάθλων θα ανοίξουν από τις 16:45 και στο κλειστό θα εισέλθουν μόνο όσοι έχουν εξασφαλίσει εισιτήρια, ενώ γίνεται έκκληση για ενίσχυση των «φίνων κοριτσιών» μόνο με τη φωνή.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Σχετικά με τον σημερινό ιστορικό αγώνα με τη Βαλεφόλια στις 7μ.μ. για τον τελικό του Challenge Cup Volleyball women ο Παναθηναϊκός εφιστά την προσοχή των φιλάθλων του.

Καλούνται όλοι οι «αιώνια πιστοί-ες» που θα βρεθούν σήμερα στο κλειστό γήπεδο της Γλυφάδας να ενισχύσουν τα «φίνα κορίτσια» μόνο με τη φωνή τους και να ακολουθήσουν τις οδηγίες του προσωπικού ασφαλείας

Δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε άτομα που δεν έχουν εισιτήρια, ενώ λόγω της αυστηρότητας της Ομοσπονδίας , δεν επιτρέπεται η είσοδος φιλάθλων εντός αγωνιστικού χώρου, ακόμα και μετά τη λήξη του αγώνα.

Η είσοδος των φιλάθλων θα ξεκινήσει από τις 16:45 και τα συνδεσμιακά διαρκείας θα έχουν είσοδο από τη Θύρα 1.

Οι προσκεκλημένοι και οι κάτοχοι των court seats θα εισέλθουν από την πλαϊνή είσοδο και όλα τα υπόλοιπα εισιτήρια από τη Θύρα που αναγράφεται στο εισιτήριο τους».