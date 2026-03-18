Παναθηναϊκός - Βαλεφόλια: Για την ανατροπή και την πρώτη ευρωπαϊκή κούπα - Η ώρα και το κανάλι

Ο Παναθηναϊκός θέλει να γράψει ιστορία στη Γλυφάδα, στη ρεβάνς του μεγάλου τελικού για το CEV Challenge Cup Γυναικών κόντρα στη Βαλεφόλια.

Μπροστά σε μια ιστορική πρόκληση βρίσκεται η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού, που αντιμετωπίζει την Τετάρτη (18/3, 19:00) στο κλειστό της Γλυφάδας την ιταλική Βαλεφόλια, στον δεύτερο τελικό του Challenge Cup.

Η ελληνική ομάδα βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη ευκαιρία, καθώς θα διεκδικήσει τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας της, στον τρίτο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης που συμμετέχει.

Το «τριφύλλι» ηττήθηκε στο πρώτο παιχνίδι στην Ιταλία με 3-2 σετ, σκορ, που του δίνει μικρό προβάδισμα για τη ρεβάνς στην Αθήνα. Με «καθαρή» νίκη (3-0 ή 3-1) ο Παναθηναϊκός κατακτά την κούπα, ενώ αν νικήσει με 3-2, ο τίτλος θα κριθεί σε «χρυσό» σετ.

Ο προπονητής του Τριφυλλιού, Αλεσάντρο Κιαπίνι και η αρχηγός Πέννυ Ρόγκα στάθηκαν στο αγωνιστικό σκέλος της αναμέτρησης στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου, ενώ αναφέρθηκαν στην ετοιμότητα της ομάδας και στη σημασία της έδρας.

«Ο πρώτος αγώνας είχε μεγάλη ένταση και δυσκολία. Πιστεύω ότι το ίδιο θα συμβεί και στην έδρα μας. Πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι για να παρουσιάσουμε το καλύτερο μας βόλεϊ. Η ομάδα είναι έτοιμη, γιατί έχουμε δουλέψει για αυτές τις στιγμές. Τώρα είναι οι λεπτομέρειες που θα κάνουν τη διαφορά. Είμαστε αισιόδοξοι, ειδικά μπροστά στον κόσμο μας», είπε ο Κιαπίνι.

Η Ρόγκα, έδωσε το στίγμα ενόψει του τελικού: «Ξέρουμε ότι η Βαλεφόλια είναι μια πολύ καλή ομάδα και θα είναι δύσκολο και για τις δύο πλευρές. Ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο και να παίξω μπροστά στον κόσμο μας. Είμαι σίγουρη ότι η ομάδα θα δώσει το 100%. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα παιχνίδι και πρέπει να το διασκεδάσουμε. Πρέπει να ζήσουμε τη στιγμή και, στο τέλος, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, πρέπει να είμαστε περήφανοι».

Από την πλευρά της Βαλεφόλια, ο προπονητής Αντρέα Πιστόλα και η αρχηγός Σόνια Κάντι εστίασαν στη δυσκολία της αναμέτρησης, αλλά και στη σημασία της ιστορικής παρουσίας της ομάδας στον τελικό.

«Είμαστε περήφανοι που βρισκόμαστε εδώ. Θα είναι ένας δύσκολος αγώνας. Είμαστε έτοιμοι, όμως, και έχουμε δουλέψει όλη τη σεζόν για αυτές τις στιγμές. Θα είναι ένας ωραίος αγώνας», δήλωσε ο Πιστόλα.

Από την πλευρά των αθλητριών, η Κάντι αναφέρθηκε στη σημασία της συμμετοχής στον τελικό: «Είναι ένας σημαντικός αγώνας για τον σύλλογο, γιατί είναι η πρώτη φορά που αγωνίζεται σε τελικό. Είμαστε περήφανες για αυτό το επίτευγμα. Ένας τελικός είναι πάντα δύσκολος. Είμαστε ενθουσιασμένες που έχουμε την ευκαιρία να διεκδικήσουμε τον τίτλο. Έχουμε δουλέψει όλη τη σεζόν γι’ αυτό και θα δώσουμε τα πάντα».

Η ώρα και το κανάλι

Ο τελικός του Παναθηναϊκού με τη Βαλεφόλια για την κατάκτηση του CEV Challenge Cup τη Τετάρτη 18 Μαρτίου στη Γλυφάδα, θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι Cosmote Sports 7 στις 19:00.