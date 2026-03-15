Πόλο: Μόνος πρώτος ο Ολυμπιακός, έσπασε το αήττητο του Παναθηναϊκού

Ο Ολυμπιακός ανέβασε την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησε εύκολα με 14-8 του Παναθηναϊκού, υποχρεώνοντας το Τριφύλλι στην πρώτη του ήττα φέτος.

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο δεύτερο ημίχρονο και επιβλήθηκε 14-8 του Παναθηναϊκού, στο ντέρμπι κορυφής για το Γκρουπ 1 της Β΄ φάσης της Waterpolo League ανδρών.

Οι «πράσινοι», που μέχρι τώρα ήταν αήττητοι έχοντας το απόλυτο νικών στο πρωτάθλημα, έμειναν κοντά στο σκορ για δύο οκτάλεπτα (8-6), αλλά η συνέχεια ανήκε στην ομάδα του Ελβις Φάτοβιτς.

Με πρωταγωνιστή στην επίθεση τον Ντίνο Γενηδουνιά και πολύ καλό κάτω από τα δοκάρια τον Παναγιώτη Τζωρτζάτο, οι πρωταθλητές πέτυχαν πέντε αναπάντητα γκολ, ξέφυγαν 13-6 στις αρχές του τελευταίου οκταλέπτου και εξασφάλισαν την 59η διαδοχική νίκη τους επί του «τριφυλλιού», σε ένα σερί που ξεκίνησε το 2001 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Να σημειωθεί ότι, περίπου δύο λεπτά πριν τη λήξη, υπήρξε ένταση στην πισίνα μεταξύ παικτών, με τους διαιτητές να αποβάλλουν τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου και τον Αριστείδη Χαλυβόπουλο.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 4-3, 4-0, 2-2

Ολυμπιακός (Ε. Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ, Γκίλλας, Γενηδουνιάς, Φουντούλης, Γούβης, Ζάλανκι, Δήμου, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, Πούρος, Μάρκογλου.

Παναθηναϊκός (Δ. Μάζης): Βάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης, Παπανικολάου, Γκιουβέτσης, Αλβέρτης, Κουρουβάνης, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης, Κοπελιάδης, Μπανίτσεβιτς, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής της Β΄ φάσης στη Waterpolo League ανδρών:

ΓΚΡΟΥΠ 1

Περιστέρι-Βουλιαγμένη 5-15

Απόλλων Σμύρνης-Παλ. Φάληρο 20-8

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 14-8

ΠΑΟΚ-Πανιώνιος 18:15

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 18 αγώνες)

ΤΕΡΜ. Β.

Ολυμπιακός 398-138 54

Παναθηναϊκός 324-155 51

Απόλλων Σμύρνης 374-197 45

Βουλιαγμένη 299-167 42

Πανιώνιος 290-230 33 -17αγ.

ΠΑΟΚ 264-215 30 -17αγ.

Παλαιό Φάληρο 185-256 22

Περιστέρι 205-257 18

ΓΚΡΟΥΠ 2

ΟΦΘ-ΝΟ Πατρών 16-12

Γλυφάδα-Χανιά 19-13

Υδραϊκός-Χίος 14-14

Λάρισα-Εθνικός 9-24

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 18 αγώνες)

ΤΕΡΜ. Β.

Γλυφάδα 248-270 30

Υδραϊκός 223-211 28

Χίος 210-247 23

Εθνικός 227-256 21

ΟΦΘ 184-322 12

Χανιά 178-265 10

ΝΟ Πατρών 197-331 7

Λάρισα 145-434 -1