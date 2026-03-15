Ευρωπαϊκό κύπελλο ρίψεων: Αργυρό μετάλλιο στην σφαιροβολία η Ραφαηλίδου

Παρά τις ενοχλήσεις που είχε στην μέση της, τις τελευταίες ημέρες, η Μαρία Ραφαηλίδου κατάφερε να κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο στην σφαιροβολία του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ρίψεων, που διεξάγεται στην Λευκωσία.

Η 19χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε καλύτερη βολή στα 16.04 μ. επίδοση που σημείωσε στην πέμπτη της ρίψη και σ' έναν αγώνα που άρχισε με βροχή, γεγονός που δυσκόλεψε όλες τις αθλήτριες με αρκετές από αυτές να έχουν και πτώσεις στην βαλβίδα.

Η νεαρή σφαιροβόλος, η οποία προπονείται με τον πατέρα της, Γιάννη Ραφαηλίδη, άρχισε τον αγώνα με 15.81 μ., συνέχισε με 14.88 μ., 15.81 μ., άκυρη, 16.04 μ. και 16.02 μ., ενώ σε κάποιες ρίψεις δοκίμασε να βάλει πάνω από το παπούτσι της κάλτσες, έτσι ώστε να μην γλιστρά στην βαλβίδα. Αυτό ήταν το δεύτερο μετάλλιο της σε Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων μετά το χάλκινο που είχε κατακτήσει πέρυσι και πάλι στη Λευκωσία.

Πρώτη ήταν η Γερμανίδα Έλενα Κοπ με 16,29 μ. ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Άννα Μούσι με 15,47 μέτρα. Πολύ καλή παρουσία είχε και η Παρασκευή Πουλλή στη σφυροβολία Κ23, καθώς η νεαρή πρωταθλήτρια είχε καλύτερη βολή στα 62,27 μ. και κατέλαβε την όγδοη θέση.