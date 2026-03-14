Βόλεϊ: «Έγινε ένας άγγελος» - Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας για τον 18χρονο Μάκη

Ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την θλίψη της για την απώλεια του 18χρονου Μάκη Διονυσόπουλου εξέδωσε η ΕΟΠΕ.

Η Ομοσπονδία του ελληνικού βόλεϊ δήλωσε συγκλονισμένη από την είδηση του θανάτου του πρωταθλητή Ελλάδας στην κατηγορία Κ17, ενώ σε δήλωση προχώρησε και ο πρόεδρος, Γιώργος Καραμπέτσος.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση της ΕΟΠΕ αναφέρεται:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του 18χρονου αθλητή του βόλεϊ Ασημάκη Διονυσόπουλου. Ένα παιδί έγινε άγγελος.

Ο Ασημάκης ήταν μαθητής της Γ’ Λυκείου και ετοιμαζόταν να δώσει τη δική του μάχη στις Πανελλήνιες εξετάσεις, ενώ παράλληλα ξεχώριζε για το ήθος και το ταλέντο του στον αθλητισμό. Ως αθλητής του Κόροιβου Αμαλιάδας και ιδιαίτερα στο μπιτς βόλεϊ, είχε ήδη δείξει το μεγάλο του ταλέντο, κατακτώντας τον Αύγουστο του 2024 τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας στην κατηγορία Κ17.

Η οικογένεια του ελληνικού βόλεϊ είναι συγκλονισμένη από την τραγική αυτή απώλεια ενός νέου παιδιού που είχε όλη τη ζωή μπροστά του και όνειρα να πραγματοποιήσει».

Η δήλωση του Γιώργου Καραμπέτσου:

«Ως Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΠΕ, εκφράζω τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του, στον σύλλογό του και σε όλη την τοπική κοινωνία.

Καλό ταξίδι Ασημάκη. Το χαμόγελο και η αγάπη σου για το βόλεϊ θα μείνουν για πάντα στη μνήμη μας».