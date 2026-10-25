Νίστρουπ: «Ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα - Απαράμιλλη η ατμόσφαιρα των οπαδών μας»

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει το «διπλό» στον Βόλο, υπό το βλέμμα περισσότερων από 16.000 φίλων του που ταξίδεψαν στο Πανθεσσαλικό για να στηρίξουν το «Τριφύλλι», χάρη στην εξαιρετική σέντρα του Ανδρέα Τετέι και του υποδειγματικού πλασέ του Ντέσερς στην κίνηση.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός πήρε τους πολύτιμους τρεις βαθμούς και παρέμεινε μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League.

«Είμαι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα και ιδιαίτερα ικανοποιημένος με την απόδοση των ποδοσφαιριστών. Παίξαμε ένα φοβερό παιχνίδι για 75 λεπτά. Μη ξεχνάμε πως πριν από 3 μέρες ήμασταν στα σύνορα της Κίνας», ανέφερε αρχικά ο Τζέικομπ Νίστρουπ μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού.

Αναφορικά με την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού που ταξίδεψαν στο Βόλο, ο προπονητής των «Πράσινων» ανέφερε: «Είναι απαράμιλλη η ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλαθλοί μας, ειδικά με αυτόν τον καιρό. Ήταν ο χειρότερος καιρός που έχω συναντήσει από όταν ήρθα από την Κοπεγχάγη. Ήταν φοβερή η στήριξη 15.000 φίλων της ομάδας μας».