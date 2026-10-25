Δορκοφίκης: Το ΔΣ της ΕΟΚ να υποβάλλει σύσσωμο την παραίτησή του - Δεν στηρίζω τη σημερινή διοίκηση

Γνωστό έγινε το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΕΟΚ, έπειτα από την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου και μετά τις εξελίξεις στο σκάνδαλο στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο Περικλής Δορκοφίκης είναι εκείνος που αντικαθιστά τον έκπτωτο πρόεδρο και κατηγορούμενο για το σκάνδαλο που ταλανίζει το ελληνικό μπάσκετ και με ανακοίνωσή του στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε πως δεν στηρίζει σε καμία περίπτωση τη σημερινή διοίκηση της ΕΟΚ, ενώ ζήτησε τη σύσσωμη παραίτηση του ΔΣ της Ομοσπονδίας.

Αναλυτικά:

«Πάνω από πρόσωπα και διοικήσεις βρίσκεται το ελληνικό μπάσκετ

Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και την παραίτηση του κ. Βαγγέλη Λιόλιου, αισθάνομαι την ανάγκη να τοποθετηθώ δημόσια και με απόλυτη σαφήνεια.

Η συμμετοχή μου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ, υπό την ιδιότητά μου ως αναπληρωματικού μέλους, έχει για εμένα έναν και μοναδικό λόγο: να τιμήσω την εμπιστοσύνη των σωματείων που με στήριξαν με την ψήφο τους και να φανώ αντάξιος της ευθύνης που μου ανέθεσαν.

Θέλω, ωστόσο, να καταστήσω απολύτως ξεκάθαρο ότι η παρουσία μου στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν σημαίνει, σε καμία περίπτωση, σύμπλευση, αποδοχή ή στήριξη της σημερινής διοίκησης της ΕΟΚ.

Δεν έχω καμία πρόθεση να συνταχθώ με μια διοικητική κατάσταση με την οποία διαφωνώ ως προς τη φιλοσοφία, τις επιλογές και τον τρόπο λειτουργίας της.

Το ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται μπροστά σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Σε τέτοιες στιγμές δεν χωρούν προσωπικές στρατηγικές, μικροπολιτικές σκοπιμότητες και προσπάθειες διατήρησης θέσεων και ισορροπιών.

Η προσωπική μου πρόταση είναι ξεκάθαρη: Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ οφείλει να υποβάλει σύσσωμο την παραίτησή του.

Πιστεύω ότι η Πολιτεία, με θεσμικό εγγυητή τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, κ. Γιάννη Βρούτση, πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων θεσμικών διαδικασιών, ώστε να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για μια νέα διοικητική αρχή, αποτελούμενη από ανθρώπους με γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία και πραγματική διάθεση προσφοράς, μέσω μιας αδιάβλητης εκλογικής διαδικασίας.

Ανθρώπους που θα μπορέσουν να εγγυηθούν την ομαλή λειτουργία της Ομοσπονδίας, να αποκαταστήσουν το κλίμα εμπιστοσύνης και να διασφαλίσουν τη σταθερότητα και την προοπτική του αθλήματος.

Έχοντας υπηρετήσει το μπάσκετ για πολλά χρόνια ως αθλητής, γνωρίζω καλά τι σημαίνει να αγωνίζεσαι για τη φανέλα, για την ομάδα και για κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό σου.

Αυτή ακριβώς τη νοοτροπία θεωρώ ότι χρειάζεται σήμερα και η διοίκηση του ελληνικού μπάσκετ.

Δεν με ενδιαφέρουν οι καρέκλες, οι τίτλοι και οι προσωπικές ισορροπίες. Με ενδιαφέρει το μέλλον του αθλήματος που αγαπώ και υπηρέτησα σε όλη μου τη ζωή».