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Παναθηναϊκός: «Προστατεύουμε την ομάδα μας, στηρίζουμε μόνο με την φωνή μας» - Οι οδηγίες στον κόσμο

Περίπου 20.000 φίλοι του Παναθηναϊκού αναμένεται να βρεθούν στο Πανθεσσαλικό για το ματς με τον Βόλο (25/10, 18:00), με την ΠΑΕ να καλεί τον κόσμο της ομάδας για την έγκαιρη προσέλευση του στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. 

Παναθηναϊκός: «Προστατεύουμε την ομάδα μας, στηρίζουμε μόνο με την φωνή μας» - Οι οδηγίες στον κόσμο
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Με τη μαζική παρουσία των φιλάθλων του αναμένεται να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή (25/10) στις 18:00, με τους «πράσινους» να θέλουν τη νίκη που θα τους διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας. Έπειτα από τη συμφωνία με την ομάδα της Μαγνησίας, οι φίλοι του «τριφυλλιού» θα έχουν στη διάθεσή τους ουσιαστικά ολόκληρο το γήπεδο.

Με αφορμή την αναμενόμενη μεγάλη προσέλευση, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση, δίνοντας αναλυτικές οδηγίες για την είσοδο στο στάδιο και καλώντας τον κόσμο να φτάσει εγκαίρως, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός.

Οι θύρες θα ανοίξουν στις 15:00, δηλαδή τρεις ώρες πριν από τη σέντρα. Η πρόσβαση θα γίνεται από διαφορετικές πεζογέφυρες, ανάλογα με τη θύρα που αναγράφεται σε κάθε εισιτήριο.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της που θα βρεθούν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για την αναμέτρηση με τον Βόλο, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 στις 18:00, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, σχετικά με τη διαδικασία προσέλευσης και εισόδου στο γήπεδο.

Οι θύρες του σταδίου θα ανοίξουν τρεις ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, στις 15:00.

Παρακαλούνται οι φίλαθλοι να προσέλθουν ΕΓΚΑΙΡΑ, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής είσοδός τους.

Η πρόσβαση στο γήπεδο θα πραγματοποιείται από συγκεκριμένες πεζογέφυρες, ανάλογα με τη θύρα που αναγράφεται στο εισιτήριο κάθε φιλάθλου.

Αναλυτικά:

Θύρες 31–42 | Βόρειο πέταλο: Η πρόσβαση θα πραγματοποιείται μέσω της 3ης πεζογέφυρας, από την Περιφερειακή Οδό. Δείτε το σημείο πρόσβασης.

Θύρες 13–30 | Δυτική κερκίδα: Η πρόσβαση θα πραγματοποιείται μέσω της 2ης πεζογέφυρας. Δείτε το σημείο πρόσβασης.

Θύρες 43–56 | Ανατολική κερκίδα: Η πρόσβαση θα πραγματοποιείται μέσω της 1ης πεζογέφυρας. Δείτε το σημείο πρόσβασης.

VIP: Η πρόσβαση θα πραγματοποιείται από την κεντρική πύλη του σταδίου.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός καλεί τους φιλάθλους της να επιδείξουν την αρμόζουσα συμπεριφορά και να στηρίξουν την ομάδα με τη φωνή τους, σεβόμενοι τους κανονισμούς ασφαλείας και τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύονται αυστηρά η χρήση και η ρίψη καπνογόνων, φωτοβολίδων και οποιουδήποτε άλλου επικίνδυνου αντικειμένου, καθώς και κάθε ενέργεια που μπορεί να επιφέρει κυρώσεις στην ομάδα μας.

Προστατεύουμε την ομάδα μας και την έδρα μας ενόψει των επόμενων κρίσιμων αγώνων. Στηρίζουμε μόνο με την φωνή μας».

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